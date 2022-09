REGENSBURG. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt wegen eines Einbruchs im Regensburger Westen. Der Vorfall könnte von Zeugen beobachtet worden sein.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (22./23. September 2022) brach eine bislang unbekannte Person in eine Bäckerei in der Boelckestraße ein. Zwischen 21 Uhr und 5 Uhr wurde in den Vorraum eines Supermarktes eingedrungen und ein fest verbauter Tresor der darin gelegenen Bäckerei entwendet. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg aufgenommen wurden.

Möglicherweise wurden die Tat, verdächtige Fahrzeuge oder Personen von Zeugen beobachtet. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.