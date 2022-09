TÖPEN, LKR. HOF. Unbekannte Geldautomatensprenger schlugen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erneut zu - diesmal in Töpen im Landkreis Hof.

Ein Passant bemerkte gegen 0.40 Uhr einen lauten Knall aus dem Bereich der VR-Bank in der Schleizer Straße in Töpen. Sofort griff er zum Telefon und setzte den Notruf ab. Die ersteintreffenden Streifen erreichten den Tatort schnell, standen jedoch vor dem verwüsteten Bankeingang und dem total zerstörten Geldautomaten. Von den Tätern fehlte jede Spur.

Mit zahlreichen Streifen fahndete die Polizei nach den Flüchtigen und setzte hierfür zudem einen Polizeihubschrauber ein. Parallel sicherten Kriminalbeamte Spuren und Videoaufzeichnungen.

Nach einer ersten Sichtung handelten in der Bankfiliale zwei Personen:

Täter 1:

Männlich, sportliche Figur

Maskiert mit schwarzer Stoffgesichtsmaske

Bekleidet mit grauem Kapuzenpulli, schwarzer Hose und hellen Schuhen

Täter 2:

Männlich, sportliche Figur

Ebenfalls maskiert

Bekleidet mit schwarzem Kapuzenpulli, schwarzer Jogginghose und dunklen Schuhen

Nach der Explosion betraten sie erneut die Bank und flüchteten mit einer freigelegten Geldkassette mit einem Auto in Richtung Joditz. Um welches Fabrikat es sich handelte, ist bislang nicht bekannt, ebenso ob zusätzliche Mittäter vor Ort waren.

Die Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben KPI(Z) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht, beziehungsweise eine Flucht vom Tatort in Töpen beobachtet haben, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden. Ebenfalls werden Besitzer von landwirtschaftlichen Anwesen oder Scheunen in einem Umkreis von 20 Kilometern um den Tatort gebeten, eventuell stattgefundene und auffällige Veränderungen an ihren Schuppen mitzuteilen, etwa Aufbruch- oder Reifenspuren.

In der betroffenen Bankfiliale entstand hoher Sachschaden. Dieser wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.