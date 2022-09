SCHWABACH. (1169) In der Nacht von Dienstag (20.09.2022) auf Mittwoch (21.09.2022) brachen Unbekannte in Kammerstein (Lkrs. Roth) in einen Kindergarten und einen Kinderhort ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



In dem Zeitraum von 18:00 Uhr abends bis 08:00 Uhr morgens verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Kindergarten (Dorfstraße) und zum Kinderhort (Am Schulbuck). Im Kindergarten erbeuteten die Einbrecher eine geringe Menge Bargeld, im Kinderhort ist bislang kein Entwendungsschaden bekannt. An beiden Objekten entstand Sachschaden von insgesamt mehreren Tausend Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei nahm die weiteren Ermittlungen auf und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Theresa Schote