1422. Staatsschutzrelevantes Delikt – Altstadt

Am Montag, 19.09.2022, gegen 11:30 Uhr, befand sich eine 35-Jährige, mit Wohnsitz in Starnberg, in einem Supermarkt in der Altstadt. Dort geriet sie zunächst aus bislang unbekannten Gründen mit einer 57-Jährigen, mit Wohnsitz in München, in eine verbale Streitigkeit.

Im Verlauf der Auseinandersetzung beleidigte die 57-Jährige die 35-Jährige in staatsschutzrelevanter Weise. Die 35-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Da die 57-Jährige sich daraufhin von der Tatörtlichkeit entfernen wollte, versuchte die 35-Jährige diese aufzuhalten. Dabei kam es zum Handgemenge zwischen den beiden Frauen, wobei die 35-Jährige von der 57-Jährigen zudem mit heißer Suppe übergossen und leicht verletzt wurde.

Bei Eintreffen der Polizei versuchte die 57-Jährige erneut sich zu entfernen. Dies konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten unterbunden werden. Sie wurde wegen eines Körperverletzungsdelikts und einer Beleidigung angezeigt und im weiteren Verlauf nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Nachdem die 57-Jährige im Rahmen der polizeilichen Sachbearbeitung angab, dass die 35-Jährige versucht hätte, sie während des Handgemenges zu schlagen, wurde gegen die 35-Jährige ein Ermittlungsverfahren auf Grund des Verdachts der versuchten Körperverletzung eingeleitet.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen führt in diesem Fall das Kommissariat 44 (Politisch motivierte Kriminalität – rechts).

1423. Körperverletzungsdelikt nach vorangegangenem Raub – Ludwigsvorstadt

Am Montag, 19.09.2022, gegen 04:00 Uhr befand sich ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in München im Bereich des Hauptbahnhofs bei einem Geldautomaten. Als der 30-Jährige gerade Geld abheben wollte, rempelte ihn ein bislang unbekannter Täter zur Seite und nahm das mittlerweile im Geldschacht befindliche Bargeld an sich.

Der unbekannte Täter entfernte sich in unbekannte Richtung. Der 30-Jährige verfolgte ihn kurzzeitig, konnte ihn aber nicht mehr einholen. Er begab sich im Anschluss zur Bundespolizei und erstattete dort Anzeige.

Ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München wurde auf den Vorfall aufmerksam und rannte hinter dem unbekannten Täter her. Dieser war bei seiner Flucht in Begleitung eines weiteren unbekannten Mannes, welcher sich in der Folge dem 34-Jährigen zuwandte und diesem mehrfach ins Gesicht schlug. Nachdem der 34-Jährige durch die Schläge zu Boden gegangen war, trat dieser noch in Richtung des Kopfes. Zwischenzeitlich verständigte Polizeibeamte der Bundespolizei schritten ein und beendeten die Tathandlungen. Der Tatverdächtige, ein 18-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde festgenommen.

Der unbekannte Täter des Raubdeliktes hatte sich zwischenzeitlich entfernt. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zu dessen Ergreifung.

Der 34-Jährige wurde durch den körperlichen Übergriff leicht verletzt.

Gegen den 18-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren auf Grund gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt überstellt. Gegen ihn wurde zwischenzeitlich Haftbefehl erlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte).

1424. Callcenterbetrug; Gewinnversprechen – Moosach

Am Dienstag, 20.09.2022, gegen 13:30 Uhr erhielt eine 64-Jährige mit Wohnsitz in München einen Anruf einer vermeintlichen Lotteriegesellschaft. Der unbekannte Anrufer spiegelte vor, dass die 64-Jährige bei einer Lotterieziehung mehrere Zehntausend Euro gewonnen hätte.

Um den Gewinn zu erhalten müsse sie allerdings noch Guthabenkarten für digitale Produkte im vierstelligen Eurobereich erwerben und die entsprechenden Codes telefonisch an den Anrufer übermitteln. Als Begründung wurde angeführt, dass auf diesem Wege die für die Gewinnauszahlung anfallenden Notarkosten beglichen werden müssten. Durch manipulative Gesprächsführung gelang es dem unbekannten Anrufer die 64-Jährige kam zum Kauf der Guthabenkarten und zur Weitergabe der Codes zu bewegen. Weiterhin wurde mitgeteilt, dass der Gewinn am nächsten Tag ausgezahlt werden würde.

Nachdem am nächsten Tag keine weitere Mitteilung der vermeintlichen Lotteriegesellschaft einging, wurde die 64-Jährige misstrauisch und verständigte die Polizei, welche sie über die Betrugsmasche aufklärte.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die AG Phänomene.

Warnhinweis der Münchner Polizei nach Callcenterbetrug nach Gewinnversprechen

Das sog. „Gewinnversprechen“ ist schon seit längerer Zeit eine bekannte Masche von Trickbetrügern*innen, um gutgläubige Bürgerinnen und Bürger zur Herausgabe / Überweisung von teils hohen Geldbeträgen zu bewegen.

Die Handlungsweise ist immer ähnlich. Anrufer geben sich als Notare, Rechtsanwälte Polizeibeamte oder Bankangestellte aus. Es werden am Telefon hohe Gewinne in Form von Geldbeträgen, Sachleistungen oder aktuell zusätzlich sehr lukrative Geldanlageformen (z.B. Bitcoins) offeriert. Bevor der finanzielle Vorteil jedoch ausbezahlt, zugestellt oder die Gewinnausschüttung der Geldanlage erfolgen kann, müssen erst einmal Geldbeträge (Steuern, Gebühren oder Beträge zur Depoteröffnung) auf ein besonderes Konto überwiesen werden.

Präventionstipps

Machen Sie sich bewusst, wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Rufnummern und machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter; keine Telefonnummern und Adressen, keine Bankkontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, vor allem dann nicht, wenn von Ihnen sofortiges Handeln verlangt wird.

Werden Sie am Telefon aufgefordert Zahlungen oder Überweisungen zu tätigen, dann legen Sie umgehend auf und informieren Sie unter der 110 die Polizei. Weder ihre Bank noch andere seriöse Unternehmen verlangen von Ihnen Geschäfte, wie z.B. Kontoeröffnungen, am Telefon abzuschließen.

Sind Sie generell unsicher, dann legen Sie auf und haben Sie keine Scheu die Polizei unter 110 anzurufen. Lieber einmal zu viel als einmal zu spät! Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

1425. Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Lkw, Fußgänger verstirbt im Krankenhaus– Haidhausen

-siehe Medieninformation vom 26.07.2022, Nr. 1093

Wie bereits berichtet, wurde am Montag, 25.07.2022, gegen 11:20, ein 83-jähriger Fußgänger mit Wohnsitz in München beim Überqueren der Fahrbahn der Prinzregentenstraße (Richtung Brahmstraße) von einem anfahrenden Sattelschlepper erfasst.

Hierbei wurde der 83-Jährige durch die hinteren linken Reifen der Zugmaschine an der rechten Köperhälfte überrollt.

Der Fußgänger wurde schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Hier verstarb er am Mittwoch, 21.09.2022 an den Folgen des Unfalls.

1426. Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Pkw; drei Personen verletzt – Ismaning

Am Mittwoch, 21.09.2022, 09.15 Uhr, befuhr ein 77-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit seinem Pkw, Hyundai, die Freisinger Straße ortsauswärts. Unmittelbar hinter ihm fuhr eine 29-Jährige, ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis München, mit ihrem Pkw, Ford. Beide überquerten die Kreuzung zur Max-von-Eyth-Straße bei für sie geltendem Grünlicht geradeaus. Im Pkw der 29-Jährigen befand sich zudem deren 1-jährige Tochter.

Zur gleichen Zeit trat ein 52-Jähriger Fußgänger (ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis München) auf Höhe der Bushaltestelle May-von-Eyth-Straße unvermittelt auf die Fahrbahn der Freisinger Straße, um diese in westlicher Richtung zu überqueren. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw des 77-Jährigen und dem Fußgänger. Die 29-Jährige konnte durch die eingeleitete Vollbremsung des Pkw, Hyundai ein Auffahren auf diesen nicht mehr verhindern.

Der 52-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die 29-Jährige und ihre Tochter wurden leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 77-Jährige blieb unverletzt.

Beide Pkw wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Freisinger Straße für ca. eine Stunde gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

1427. Brandfall – Lohhof

Am Mittwoch, 21.09.2022, 13:27 Uhr, belud ein 36-Jähriger Mann mit Wohnsitz in Dachau auf einem Betriebsgelände eine selbstfahrende Holzzerkleinerungsmaschine. Während der Arbeiten geriet die Maschine im Bereich des Motors in Brand und brannte in der Folge vollständig aus.

Der Brand konnte in der Folge durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wird als Brandursache von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden.

Die abschließenden Ermittlungen werden vom Kommissariat 13 (u.a. Branddelikte) geführt.

1428. Schau nicht weg, wenn du helfen kannst - Kampagne zur Personalgewinnung für die Sicherheitswacht in München

Schau nicht weg, wenn du helfen kannst: Die Sicherheitswacht der Münchner Polizei sucht engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich für die Sicherheit in München einsetzen wollen. Darauf hat Münchens Polizeipräsident Thomas Hampel am Donnerstag (22.09.2022) bei der Polizeiinspektion 15 (Sendling) zum Start einer Kampagne zur Personalgewinnung für die Sicherheitswacht der Münchner Polizei hingewiesen. „Kriminalprävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, betonte der Polizeipräsident und erklärte zugleich: „Die Bürgerinnen und Bürger leisten durch ihr verantwortungsvolles Verhalten einen wichtigen Beitrag zur Vorbeugung von Kriminalität und können sich bei der Sicherheitswacht dazu aktiv einbringen.“

Derzeit engagieren sich in München schon über einhundert Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich in der Sicherheitswacht. „Die Aufgaben der Sicherheitswacht sind äußerst vielfältig und sind vor allem präventiv ausgerichtet“, informierte Hampel. Ein grundlegendes Leitmotiv ist deshalb kommunizieren, informieren und helfen. Er ergänzte: „Die Sicherheitswacht unterstützt in München zudem die polizeiliche Aufklärungsarbeit und stärkt das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger.“

Sendlings stellvertretender Polizeidienststellenleiter Peer Lüthje erklärte: „Sendling ist ein lebendiger Stadtteil mit einer hohen Aufenthaltsqualität. Gerade in den zurückliegenden Sommermonaten gab es in manchen Bereichen beispielsweise wiederholt Mitteilungen über Ruhestörungen durch feiernde Jugendliche. Nachdem der subjektive Eindruck von Lärm oft sehr unterschiedlich ist, waren die Sicherheitswachtangehörigen dort in erster Linie vermittelnd tätig und appellierten an ein gegenseitiges Verständnis. Die Sicherheitswacht ist für uns also auch in diesem Bereich eine gute Ergänzung zur Polizeiarbeit und zusätzlich wachsame Augen, die etwas bewirken können.“

„Wir brauchen Menschen, die hinsehen und helfen. Die Sicherheitswacht ist eine besonders verantwortungsvolle Form der Zivilcourage“, betonte der Polizeipräsident. Die Sicherheitswacht ist zusätzlich zur Polizei an öffentlichen Orten präsent und kann so entweder selbst unkompliziert Hilfe leisten bzw. schnell den Rettungsdienst oder die Polizei informieren. Zur Sicherheitswacht der Münchner Polizei können alle Bürgerinnen und Bürger, welche die festgelegten Grundvoraussetzungen erfüllen und das anschließende Auswahlverfahren erfolgreich absolviert haben. Die ehrenamtlichen Sicherheitswachtangehörigen sind „Teil der Sicherheitsarchitektur unserer Stadt und tragen dazu bei, dass München sicherste Großstadt ist und bleibt“, schließt Hampel.

Nähere Informationen und den Voraussetzungen zur Sicherheitswacht der Münchner Polizei finden Sie unter: https://www.polizei.bayern.de/muenchen/sicherheitswacht