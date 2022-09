LKR. FÜRSTENFELDBRUCK; Der fünfjährige Noah aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck benötigt dringend eine lebensrettende Knochenmarktransplantation. Angehörige des kleinen Jungen aus drei bayerischen Polizeiverbänden unterstützen den Spendenaufruf der Familie in Zusammenarbeit mit der Deutschen Knochenmarkspende (DKMS).

Am 13. Juli 2022 erhielt seine Familie die niederschmetternde Diagnose „Leukämie“, nachdem Noah nur wenige Tage zuvor Fieber bekommen hatte.

Für die Familie, ein achtjähriger Bruder, der Vater arbeitet als selbstständiger Versicherungskaufmann, die Mutter erwartet Ende September ihr drittes Kind, bricht eine Welt zusammen.

Das Leben von Noah, ein fröhlicher, allseits beliebter und sportlicher Junge, spielt sich seitdem nur noch zwischen der Klinik und zuhause, aus dem ein Hochsicherheitstrakt geworden ist, ab. Die Eltern erleben Höhen und Tiefen, jeder neue Blutwert kann hoffnungsvolle oder auch weitere schlechte Nachrichten bringen. Wie die Information der Ärzte, dass nur eine Knochenmarkspende das Leben von Noah retten kann

Ein Aufruf auf der Titelseite des Fürstenfeldbrucker Tagblatts am 14.09.2022 soll helfen einen dringend benötigten Knochenmarkspender zu finden.

Auch die unmittelbaren Angehörigen von Noah bei der bayerischen Polizei unterstützen den Hilferuf der Familie und möchten mit der internen und externen Verbreitung möglichst viele Menschen erreichen.

Die Bitte richtet sich an jeden, der sich registrieren lassen und im Bedarfsfall einem Leukämieerkrankten, wie Noah, sein Knochenmark spenden will. Einzige Voraussetzung: man muss zwischen 17 und 61 Jahre alt, gesund und in guter körperlicher Verfassung sein.

Eine online-Registrierung unter www.dkms.de dauert nur 3 Minuten. Nach drei bis vier Werktagen kommen per Post drei Wattestäbchen, die man jeweils an der Wangeninnenseite reibt und dann zurückschickt.

Helfen Sie mit Leben zu retten und lassen sie sich typisieren!