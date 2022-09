VIECHTACH. LKR REGEN. Am 21.09.2022 unterstützten Beamte der Polizeiinspektion Viechtach einen Gerichtsvollzieher im Rahmen der Amtshilfe.

Gegen 10:30 Uhr wurde bei einem 66-Jährigen ein Gerichtsbeschluss durchgesetzt. Dieser öffnete zwar zunächst die Tür, schlug diese aber wieder zu. Über ein geöffnetes Fenster konnte nun mit ihm kommuniziert werden. Hierbei schlug der Beschuldigte einem eingesetzten Beamten unvermittelt ins Gesicht. Zudem bewaffnete er sich mit einer Schaufel und gab an, ebenso in Besitz eines Messers zu sein. Dieses befand sich sichtbar in seiner unmittelbarer Nähe.

Der Beschuldigte zeigte sich äußerst unkooperativ und war nicht zugänglich. Dennoch gelang es den eingesetzten Beamten den Mann gegen 13:00 Uhr dazu zu bringen, das Haus zu verlassen. Er konnte schließlich widerstandslos festgenommen werden. Er wurde in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert.

Der Polizeibeamte wurde durch den Schlag des 66-Jährigen im Gesicht leicht verletzt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 22.09.2022, 10:55 Uhr