Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Nach Handy-Diebstahl - Täter flüchtet mit Klapprad

ASCHAFFENBURG / STRIETWALD. Am Donnerstagvormittag hat ein Unbekannter einem 33-Jährigen das Handy entwendet. Als der Geschädigte sich sein Eigentum zurückholte, ergriff der Täter die Flucht und fuhr mit einem Klapprad davon. Die Aschaffenburger Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Kurz vor 10.30 Uhr hatte sich der Diebstahl in der Zeppelinstraße ereignet. Der Täter blieb dennoch erfolglos, da der 33-Jährige sofort die Verfolgung aufnahm und sich sein Mobiltelefon zurückholte. Den Täter, der mit einem alten Klapprad davonfuhr, beschrieb er wie folgt:

Männlich, ca. 20 Jahre alt

Ca. 180 cm groß, hagere Statur

Dunkle Hautfarbe, lockige Haare, braune Augen

Trug eine dunkle Jacke mit Kapuze

Wer möglicherweise nähere Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Pkw-Fahrer mit Drogen und verbotenen Abzeichen an Bord - Ermittlungsverfahren eingeleitet

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. In der Nacht zum Mittwoch hat die Aschaffenburger Polizei einen Pkw kontrolliert, der mit auffälliger Fahrweise im Stadtgebiet unterwegs war. Es besteht der Verdacht, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Darüber hinaus wurden in seinem Fahrzeug u.a. Betäubungsmittel und eine Münze mit einem eingeprägtem Hakenkreuz sichergestellt.

Eine Streifenbesatzung hatte den Pkw kurz nach 00.30 Uhr in der Schweinheimer Straße gestoppt. Da der Fahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand, nahmen die Beamten das Fahrzeug genauer unter die Lupe. Hierbei entdeckten sie neben der Münze mit dem Hakenkreuz auch kleinere Mengen Amphetamin und Haschisch. Die Betäubungsmittel und die Münze wurden sichergestellt.

Der Fahrer, der im hessischen Landkreis Fulda wohnt, wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen ihn laufen nun gleich mehrere Ermittlungsverfahren.

Pkw verkratzt - Wer kann Hinweise zum Täter geben?

STOCKSTADT AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagnachmittag hat ein Unbekannter einen Pkw verkratzt und dadurch einen Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro verursacht. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt und bittet um Hinweise.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen KIA, der auf einem Parkplatz in der Obernburger Straße abgestellt war. Der Tatzeitraum kann auf 16.10 Uhr bis 16.25 Uhr eingegrenzt werden. Wer jemanden beobachtet hat, der als Täter in Frage kommt, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Mit Pkw gegen Grundstücksmauer geprallt - Fahrer leicht verletzt - Rund 10.000 Euro Sachschaden

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagmittag ein 77-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden, der sich insgesamt auf knapp 10.000 Euro belaufen dürfte. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg.

Nach bisherigen Ermittlungserkenntnissen war der Senior mit seinem Skoda in der Hauptstraße unterwegs, als er gegen 12.00 Uhr offenbar alleinbeteiligt links von der Fahrbahn abkam und gegen die Grundstücksmauer prallte. Hierbei zog er sich Schmerzen im Brustbereich zu. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und vorsorglich zur näheren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pkw war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Mehrere Unfallfluchten - Zeugen gesucht

Vier Unfallfluchten sind im Laufe des Dienstags bei Polizeidienststellen am Bayerischen Untermain zur Anzeige gebracht worden. Da die Verursacher bislang noch unbekannt sind, hoffen die jeweiligen Sachbearbeiter im Rahmen ihrer Ermittlungen nun auch auf Hinweise von möglichen Zeugen.

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Der erste Verkehrsunfall muss sich bereits am vergangenen Donnerstag im Zeitraum zwischen 10.00 Uhr und 14.45 Uhr ereignet haben. Ein Fahrzeugbesitzer hatte seinen grauen Mercedes Citan in der Siedlungsstraße in Alzenau am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als er zurückkehrte, stelle er einen Unfallschaden an der vorderen Stoßstange fest. Die Schadenshöhe dürfte sich auf etwa 1.500 Euro belaufen. Der Verursacher fuhr offenbar einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich im Zeitraum zwischen Samstagabend, 21.00 Uhr, und Montagmorgen, 07.30 Uhr, in der Hauckwaldstraße in Alzenau. Hier wurde ein schwarzer Skoda Octavia von einem bislang noch unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Pkw war vor einem Wohnanwesen auf der Straße geparkt. Der entstandene Sachschaden in diesem Fall dürfte sich auf etwa 3.000 Euro belaufen.

In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Alzenau um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06023/944-0.

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. In der Gutwerkstraße in Schweinheim wurde die linke Fahrzeugseite eines schwarzen Smart von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verkehrsunfall muss sich am Dienstag im Zeitraum zwischen 15.30 Uhr und kurz nach 17.00 Uhr ereignet haben. Auch in diesem Fall fuhr der Verursacher einfach weiter und hinterließ einen Sachschaden, der auf etwa 2.000 Euro geschätzt wird.

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich im Zeitraum zwischen Montagabend, 18.00 Uhr, und Dienstagmorgen, 05.30 Uhr, in Hösbach. Dort wurde ein erheblicher Unfallschaden an einem anthrazitfarbenen Mercedes Vito festgestellt, der in der Vorgangstraße geparkt war. Allein in diesem Fall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Verursacher ist ebenfalls noch unbekannt.

In diesen beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06021/857-2230.