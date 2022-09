WÜRZBURG / INNENSTADT. Ein unbekannter Einbrecher hat am Sonntagmorgen aus einem Mobiltelefongeschäft Handys im Wert von einigen tausend Euro erbeutet. Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Täter flüchtete. Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auch auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung.



Kurz nach 06.00 Uhr hatte der Unbekannte die Glasfront an der Eingangstür eingeschlagen, um in das am Kürschnerhof gelegene Geschäft zu gelangen. Kurz darauf verließ er den Laden samt Beute und flüchtete in Richtung Domstraße, Martinstraße und weiter in Richtung Eichhornstraße. Im Bereich der Spiegelstraße verlor ihn der Zeuge aus den Augen.



Um die Tat aufklären zu können, hofft die Kripo Würzburg nun auch auf weitere Zeugenhinweise:

Wer hat am Sonntagmorgen im Bereich Kürschnerhof etwas beobachtet, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte?

Wer hat den Täter möglicherweise auf der Flucht beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.