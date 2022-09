Erster Polizeihauptkommissar Klement Kreitmeier tritt zum 1. Oktober 2022 in den Ruhestand ein. Sein Nachfolger im Chefsessel der Polizeiinspektion ist Erster Polizeihauptkommissar Stefan Wallner.

Vor sechs Jahren, am 01.10.2016, wurde EPHK Klement Kreitmeier zum neuen Chef in Geisenfeld bestellt. Seitdem hatte er die Dienststelle in der Holledau mit dem nötigen Fingerspitzengefühl geführt und konnte auch in schwierigen polizeilichen Situationen stets ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Mit seinem Ruhestandseintritt gehen fast 45 Jahre Polizeidienst zu Ende.

Polizeipräsident Günther Gietl verabschiedete den erfahrenen Polizisten am Vormittag des 21.09.22 im Rahmen einer Feierstunde im Sitzungssaal des Rathauses Geisenfeld in den wohlverdienten Ruhestand. Nachdem Klement Kreitmeier die Dienststelle nun jahrelang mit sicherer Hand und professioneller Entschlossenheit geführt habe, müsse sich das Präsidium wieder einmal von einem Vollblutpolizisten trennen, so der Präsident. Er würdigte außerdem das persönliche Engagement des Dienststellenleiters, der jährlich gemeinsam mit der Polizeiseelsorge Radtouren geplant und durchgeführt hatte, sowie polizeiintern als auch extern als Referent für Deeskalations- und Selbstbehauptungsschulen tätig war und auch weiterhin tätig sein möchte.

Sein Nachfolger bei der Polizeiinspektion Geisenfeld ist Erster Polizeihauptkommissar Stefan Wallner.

Der 50-Jährige ist gebürtiger Geisenfelder und kehrt somit nun auch beruflich in seine Heimat zurück. Mit seiner Frau und seiner Tochter lebt er seit 1999 im Landkreis Pfaffenhofen. In seiner Freizeit widmet er sich gerne seiner Familie, seinem Hund und verbringt gerne Zeit auf verschiedenen Fahrrädern.

Rund 70 geladene Gäste aus dem Kreise der Politik, Wirtschaft und Polizei waren gekommen, um den Festakt zu würdigen, darunter auch Landrat Albert Gürtner, Hausherr Bürgermeister Paul Weber und Martin Schmid in seiner Funktion als Bürgermeister sowie Vorsitzender des Bayerischen Gemeindetages, Kreisverband Pfaffenhofen.

Die Redner wünschten dem künftigen Pensionär für den neuen Lebensabschnitt alles Gute sowie seinem Nachfolger Stefan Wallner viel Erfolg und Freude bei der Erfüllung seiner neuen Aufgabe.