1411. Trickdiebstahl durch falschen Polizeibeamten – Laim

Am Dienstag, 20.09.2022, 11:43 Uhr, bemerkte eine über 80-Jährige Frau zwei ihr nicht bekannte männliche Personen, die an der Haustür eines Wohnanwesens in der Hogenbergstraße rüttelten. Die Frau öffnete den Männern, die sich mit falschen Dienstausweisen als Polizeibeamte vorstellten. Die vermeintlichen Beamten trugen offensichtlich Funkgeräte bei sich und erklärten der über 80-Jährigen, dass es dort in letzter Zeit zu mehreren Einbrüchen kam. Ihr Auftrag sei es, nach Geld zu sehen, welches bei einer Tatbeute, die einem festgenommenen Täter sichergestellt werden konnte, fehlen könnte.

Die Rentnerin ließ die Männer daraufhin in ihre Wohnung. Hier durchsuchte einer der Tatverdächtigen die Kleiderschränke im Wohnzimmer und im Eingangsbereich, während der andere Tatverdächtige sich im Badezimmer aufhielt. Anschließend verließen beide die Wohnung mit der Ankündigung, ein anderes Mal wiederkommen zu müssen, um die Überprüfung nach abhanden gekommenen Geld fortzusetzen.

Die Rentnerin verständigte die Polizei über den Polizeinotruf 110 als sie feststellte, dass mehrere Briefumschläge mit Bargeld von den Tatverdächtigen entwendet wurden.

Unverzüglich eingeleitet Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Das Kommissariat 65 (u.a. Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 170 cm groß, 45 Jahre, kräftig, kurze Haare, sprach hochdeutsch, bekleidet mit schwarzem Ledermantel, trug ein Funkgerät mit sich

Täter 2:

Männlich, etwa 170 cm groß, etwa 45 Jahre, kräftig, sprach hochdeutsch, bekleidet mit blauer Regenjacke ohne Kapuze, trug ein Funkgerät mit sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hogenbergstraße, Gotthardstraße, Friedenheimer Straße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Die Münchner Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen.

Denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!

1412. Tödlicher Betriebsunfall – Garching

Am Dienstag, 20.09.2022, um 10:33 Uhr, verbauten Arbeiter auf einer Baustelle in Garching mittels eines Teleskopladers Betonbalken.

Als der 39-Jährige Führer der Baumaschine den nächsten Balken aufnahm, warf der Ausleger den zuletzt verbauten Betonbalken aus der Ablage. Zum gleichen Zeitpunkt befand sich ein 47-Jähriger Arbeiter (polnische Staatsangehörigkeit) unter dem Träger. Er wurde von dem herabfallenden Balken getroffen und erlag seinen schweren Verletzungen.

Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung hat das Kommissariat 13 (u.a. Betriebsunfälle) übernommen.

Die gutachterliche Auswertung des Unfallhergangs erfolgt in Absprache mit der Staatsanwaltschaft München I.

Weitere beteiligte Bauarbeiter wurden nicht verletzt.

1413. Brandfall in Klinikum – Haar

Am Montag, 19.09.2022, gegen 14:40 Uhr, wurde eine Krankenschwester auf einen Brand in einem Patientenzimmer eines Krankenhauses aufmerksam. Ein 44-Jähriger mit Wohnsitz in München, der in dem Klinikum als Patient behandelt wurde, hatte auf dem Boden des Zimmers ein paar Handtücher entzündet.

Dieser Brand konnte rasch durch die Krankenschwester gelöscht werden. Sie verständigte im Anschluss die Polizei.

Es bestand durch den Vorfall keine Gefahr für übrige Patienten, weshalb eine Evakuierung nicht notwendig war. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt und es entstand nur ein geringer Sachschaden.

Der 44-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung verantworten.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 13 (Branddelikte).

1414. Exhibitionistische Handlung – Ludwigsvorstadt

Am Dienstag, 20.09.2022, gegen 15:30 Uhr, betrat ein 77-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz in Deutschland einen Aufzug im Sperrengeschoss zu den U-Bahnen am Hauptbahnhof. Dort entkleidete er sich komplett und führte im Anschluss sexuelle Handlungen an sich durch. Dabei stand er der Aufzugstür zugewandt, sodass Passanten dies sehen konnten. Mitarbeiter der U-Bahnwache konnten den 77-Jährigen über die Videoaufzeichnung im Aufzug ebenfalls feststellen. Sie trafen den Täter an und hielten ihn fest, bis eine verständigte Polizeistreife am Einsatzort ankam.

Nach den erforderlichen Maßnahmen wurde der 77-Jährige vor Ort entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen exhibitionistischer Handlung.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte).

1415. Sexuelle Belästigung – Obermenzing

Am Dienstag, 20.09.2022, gegen 22:15 Uhr, befand sich eine 23-jährige Britin ohne Wohnsitz in Deutschland auf einem Campingplatz in Obermenzing. Zu dem Zeitpunkt fand auf dem Campingplatz eine Feier statt, auf welcher sich die 23-Jährige aufhielt. Ein 21-jähriger Brite ebenfalls ohne Wohnsitz in Deutschland befand sich ebenfalls dort. Unvermittelt zog der 21-Jährige den BH der 23-Jährigen herunter und leckte ihr über die Brust. Daraufhin wurde die Polizei verständigt, welche alle Beteiligten vor Ort antreffen konnte. Der 21-Jährige wurde nach den erforderlichen Maßnahmen entlassen. Er wurde wegen sexueller Belästigung angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte).

1416. Raubdelikt – Neuhausen

Am Sonntag, 18.09.2022, gegen 23:20 Uhr befand sich ein 30-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen auf dem Heimweg nach einem Oktoberfest-Besuch. Er nutzte dafür eine S-Bahn in stadtauswärtige Richtung. In der S-Bahn kam er mit einer Personengruppe, bestehend aus mehreren Männern, ins Gespräch. Diese Gruppe verließ mit dem 30-Jährigen an der Haltestelle Hirschgarten die S-Bahn und begleitete ihn in Richtung seiner Unterkunft. Unvermittelt wurde der 30-Jährige von einem der unbekannten Männer von hinten angesprungen und zu Boden gebracht. Zwei Männer aus der Personengruppe traten und schlugen in der Folge auf den 30-Jährigen ein.

Anschließend ließen die unbekannten Täter von ihm ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Erst später fiel dem 30-Jährigen auf, dass ihm seine Armbanduhr im Rahmen des Übergriffs entwendet wurde.

Der 30-Jährige wurde leicht verletzt. Er erstattete am nächsten Tag Anzeige bei der Polizei.

Die weiteren Ermittlungen führt in diesem Fall das Kommissariat 21 (Raubdelikte).

Einen der Täter konnte der 30-Jährige wie folgt beschreiben:

Männlich, ca. 25 Jahre, ca. 180 cm, schlanke Statur, weißes T-Shirt mit gelbem Aufdruck.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Friedenheimer Brücke, Birketweg und Schloßschmidstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1417. Staatsschutzrelevantes Delikt – Laim

Am Samstag, 17.09.2022, gegen 23:10 Uhr, fuhr ein 25-Jähriger, mit Wohnsitz im Landkreis Freising, zunächst mit der S-Bahn (S3) in Richtung Mammendorf und verließ diese in der Folge am S-Bahnhof Laim.

Dort stieg gleichzeitig eine Gruppe, bestehend aus zwei Männern und einer Frau, aus. Es kam aus nicht geklärten Gründen zu einer Streitigkeit zwischen dem 25-Jährigen und der Personengruppe. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung hielt die weibliche Unbekannte den 25-Jährigen an seiner Trachtenweste fest und riss hierbei mehrere Knöpfe von dem Kleidungsstück ab. Es folgte eine körperliche Auseinandersetzung, durch die sowohl der 25-Jährige, als auch die Frau zu Boden gingen.

Am Boden liegend wurde der 25-Jährige sodann von einem der Männer geschlagen und durch den zweiten Mann getreten. Im Rahmen der Tathandlungen kam es zudem zu verbalen Bedrohungen durch die beiden unbekannten Täter. Des Weiteren beleidigten diese den 25-Jährigen mehrfach in staatsschutzrelevanter Weise.

In der Folge stellte sich eine unbeteiligte Zeugin zwischen den 25-Jährigen und die Täter und konnte hierdurch weitere Tathandlungen unterbinden. Weitere Passanten verständigten zeitnah den Polizeinotruf 110. Die wenig später an der Tatörtlichkeit eingetroffenen Polizeibeamten konnten keinen der Beteiligten mehr antreffen.

Am Folgetag erstattete der 25-Jährige Anzeige bei der Polizeiinspektion Neufahrn. Er wurde durch die Tathandlungen leicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 44 (Politisch motivierte Kriminalität rechts) übernommen.

Die Tätergruppe wurde wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, west-/nordeuropäisches Erscheinungsbild, etwa 32 Jahre, ca. 175 cm groß, schlanke Statur, Glatze, bekleidet mit dunkelbrauner Strickjacke, rot-weiß kariertem Trachtenhemd, Lederhose und schwarzen Schuhen

Täter 2:

Männlich, west-/nordeuropäisches Erscheinungsbild, ca. 180 cm groß, etwa 35 Jahre, kräftige Statur , Brillenträger, Kinn- u. Oberlippenbart, bekleidet mit Jeans, schwarzer Jacke, Turnschuhen und Basecap

Täterin:

Weiblich, west-/nordeuropäisches Erscheinungsbild, 170 cm groß, 40 Jahre, schlanke Statur, glatte lange Haare (Mittelscheitel), Brillenträgerin, Leberfleck an der rechten Wange, bekleidet mit dunkelblauer Softshelljacke, schwarzer Jogginghose und schwarzen Schuhen

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der S-Bahnlinie der S3 Richtung Mammendorf, als auch am Bahnsteig S-Bahnhof Laim oder dessen Umfeld Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1418. Terminhinweis: Kampagne zur Personalgewinnung für die Sicherheitswacht in München

Schau nicht weg, wenn du helfen kannst: Die Sicherheitswacht der Münchner Polizei sucht engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich für die Sicherheit in München einsetzen wollen. Münchens Polizeipräsident Thomas Hampel stellt deshalb am

Donnerstag, 22.09.2022 , um 12:00 Uhr, Treffauerstraße 56 (Polizeiinspektion 15)

eine präsidiumsweite Personalgewinnungskampagne für die Sicherheitswacht in München vor und steht anschließend für Interviews zur Verfügung.

Aus organisatorischen Gründen ist eine vorherige Akkreditierung unter den bekannten Erreichbarkeiten (Telefon oder E-Mail) erforderlich. Akkreditierte Journalisten erhalten im Anschluss eine Bestätigung. Bitte halten Sie Ihren Presseausweis und amtlichen Lichtbildausweis bereit. Gegebenenfalls finden am Einlass stichprobenartig Taschenkontrollen statt.