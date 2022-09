Geisenfeld, Lkr. Pfaffenhofen a.d. Ilm, 21.09.2022

Am Dienstag, 20.09.2022, ereignete sich ein Raub in Geisenfeld. Eine Person wurde dabei verletzt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Am Dienstagvormittag, zwischen 09.00 und 09.30 Uhr klingelten zwei unbekannte Tatverdächtige an der Haustüre eines Einfamilienhauses in der Gerbirgissstraße. Nachdem der 19-jährige Sohn öffnete, wurde er von den vermummten Männern bewusstlos geschlagen.

Als er gegen Mittag wieder zu sich kam, stellte er fest, dass das Haus durchwühlt worden war. Was genau entwendet wurde, wird momentan noch ermittelt.

Der 19-Jährige erlitt durch die Schläge ein Schädel-Hirn-Trauma und wird stationär in einem Krankenhaus behandelt.

Die unbekannten Tatverdächtigen kann er wie folgt beschreiben:

Beide schwarz gekleidet

Vermummt

Fester gebaut

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Personen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.