1400. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf – Neuaubing

Am Montag, 19.09.2022, gegen 14:30 Uhr, erhielten ein über 80-Jähriger und seine über 80-Jährige Ehefrau mit Wohnsitz in München einen Anruf unbekannten Täters, welcher sich als Polizeibeamter ausgab. Dieser gab an, dass die Tochter des Ehepaares in einen schweren Autounfall verwickelt worden wäre, bei dem ein sehr hoher Sachschaden entstanden wäre. Die Tochter des Ehepaares sei unverletzt, werde aber aktuell im Polizeipräsidium in München festgehalten und könne nur durch Hinterlegung einer Kaution wieder entlassen werden.

Im weiteren Verlauf gelang es dem unbekannten Anrufer durch manipulative Gesprächsführung näheres zu den Vermögensverhältnissen des über 80-Jährigen und dessen Ehefrau in Erfahrung zu bringen. Die Ehefrau des über 80-Jährigen wurde im Anschluss zum Polizeipräsidium geschickt, um dort vermeintlich die Tochter abzuholen. Währenddessen übergab der über 80-Jährige vor dem Wohnanwesen einen Geldbetrag in Höhe von mehr als 10.000 Euro an einen unbekannten Abholer. Der Abholer entfernte sich in der Folge in unbekannte Richtung.

Der Betrug wurde erst erkannt, als die über 80-Jährige beim Polizeipräsidium München vorstellig wurde und dort den Sachverhalt schilderte.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die AG Phänomene des Polizeipräsidiums München.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180 cm, ca. 35 Jahre, schlank, dunkle Hose, Jeans, dunkler Anorak.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Aubinger Straße, Altenburgstraße und Limesstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3 -AG Phänomene- Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

1401. Verkehrsunfall zwischen Lkw und Kleinkraftrad; eine Person schwer verletzt – Altstadt

Am Montag, 19.09.2022, gegen 08:30 Uhr, befuhr ein 40-Jähriger mit einem Lkw, MAN, mit Anhänger den Maximiliansplatz in Richtung Platz der Opfer des Nationalsozialismus. Im Bereich des Platzes der Opfer des Nationalsozialismus leitete er verbotswidrig einen Abbiegevorgang nach links ein, um in der Folge über die Brienner Straße den Maximiliansplatz in die entgegengesetzte Richtung befahren zu können.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 37-Jähriger Münchener mit seinem Kleinkraftrad, Piaggio, unmittelbar links neben dem Lkw. Im Rahmen des Abbiegevorgangs des Lkw kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In Folge dessen stürzte der 37-Jährige und geriet unter den Lkw. Dabei wurde ein Bein des 37-Jährigen überrollt.

Der 37-Jährige wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

An dem Kleinkraftrad entstand leichter Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Verkehrspolizei München.

1402. Radfahrer stürzt aufgrund Erkrankung; eine Person verstorben – Haar

Am Montag, 19.09.2022, gegen 16:00 Uhr, beobachteten unbeteiligte Zeugen, wie ein 70-Jähriger, mit Wohnsitz im Landkreis München, in der Vockestrasse mit seinem Fahrrad / Pedelec zu Sturz kam.

Der 70-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo er in der Folge verstarb.

Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass eine internistische Erkrankung unfallursächlich war.

Während der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei München kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

1403. Einbruch in Wohnung – Milbertshofen

Im Zeitraum von Montag, 19.09.2022, 07:00 Uhr bis 19:30 Uhr gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter zunächst in ein Mehrfamilienhaus und in der Folge gewaltsam in die Wohnung eines 57-Jährigen. Aus dieser entwendeten die Täter Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro und entfernten sich im Anschluss von der Tatörtlichkeit.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Tatzeitraum im Bereich der Moosacher Straße und dem Frankfurter Ring Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/18952-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1404. Einbruch in Gastronomiebetrieb – Neuhausen

Am Montag, 19.09.2022, gegen 03:00 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Gastronomiebetrieb in der Dachauer Straße. Dort brach er mit vorgefundenen Küchenmessern Schubladen und Schränke auf und durchsuchte diese.

Im Anschluss begab er sich in den Lagerraum des Betriebes. Dort öffnete er die Tür zum angrenzenden Büro. Der Täter durchsuchte hier ebenfalls Schränke und Schubläden. Er entwendete elektronische Geräte und entfernte sich in der Folge von der Tatörtlichkeit.

Der Wert der entwendeten Gegenstände kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte).

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, orientalisches Aussehen, seitlich rasierte Haare.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Tatzeitraum in der Dachauer Straße im Bereich der Hochschule München Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/18952-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1405. Trickdiebstahl durch falsche Polizeibeamte – Haidhausen

Am Montag, 19.09.2022, gegen 14:00 Uhr, wurde ein über 80-Jähriger, mit Wohnsitz in München, im Aufzug eines Mehrfamilienhauses in der Einsteinstraße von zwei ihm unbekannten Männern angesprochen. Die Männer gaben sich als Polizeibeamte aus und spiegelten dem über 80-Jährigen vor, dass in dem Gebäude eingebrochen worden sei.

Des Weiteren befragten sie den über 80-Jährigen nach dessen Vermögenswerten.

In der Folge ließ der über 80-Jährige die zwei unbekannten Täter in die Wohnung ein. Dort traf einer der Täter auf die über 70-Jährige Lebensgefährtin des über 80-Jährigen. Der zweite Täter hielt sich unterdessen unbeaufsichtigt im Flur der Wohnung auf. Die Lebensgefährtin forderte die Männer in der Folge auf, ihre Wohnung zu verlassen, da sie erkannt hatte, dass es sich nicht um Polizeibeamte handelte.

Nachdem beide Männer die Wohnung verlassen hatten, fiel der über 70-Jährigen auf, dass ihr Geldbeutel samt mehreren hundert Euro Bargeld, welcher sich zuvor auf der Kommode im Flur befand, entwendet wurde. Die über 70-Jährige verständigte kurz darauf den Polizeinotruf 110.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Das Kommissariat 65 (u.a. Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, osteuropäisches Erscheinungsbild, ca. 180 cm groß, 50 Jahre, dicke Statur, etwa 100 kg, dünne, lichte Haare, sprach deutsch mit ausländischem Akzent, bekleidet mit abgetragener Bekleidung

Täter 2:

Männlich, osteuropäisches Erscheinungsbild, etwa 170 cm groß, etwa 50 Jahre, schlanke Statur ,sprach deutsch mit ausländischem Akzent, bekleidet mit abgetragener Bekleidung und heller Schiebermütze

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Einsteinstraße, Schneckenburgerstraße, Trogerstraße (Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Die Münchner Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen.

Denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!

1406. Trickdiebstahl durch falschen Handwerker – Untersendling

Am Montag, 19.09.2022, gegen 18:15 Uhr, gelangte ein unbekannter Täter unter dem Vorwand die Rauchmelder zählen zu wollen, in die Wohnung eines 30-Jährigen. Der vermeintliche Handwerker war in der Folge unbeaufsichtigt in den Wohnräumlichkeiten. Erst nachdem der Mann unerkannt die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkte der 30-Jährige, dass eine Geldkassette seines 36-Jährigen Mitbewohners mit einem Bargeldbestand von mehreren hundert Euro entwendet wurde.

Im Nachgang verständigte der 30-Jährige die Polizei über den Notruf 110.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 65 (u.a. Trickdiebstahl) geführt.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, etwa 35 Jahre, ca. 190 cm groß, kräftige Statur, kurze Haare, sprach hochdeutsch, bekleidet mit blauem Pullover und blauer Jeans

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hansastraße / Am Westpark (Untersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Die Münchner Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen.

Denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!