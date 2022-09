LOHR A. MAIN, OT SACKENBACH, LKR. MAIN-SPESSART. Aus noch ungeklärter Ursache ist am Montagvormittag in einem Einfamilienhaus ein Brand ausgebrochen. Die örtlichen Feuerwehren konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt vor Ort.



Die Mitteilung über den Brand im Untergeschoss des Einfamilienhauses in der „Langen Heide“ ist gegen 10:30 Uhr bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eingegangen. Die örtlichen Feuerwehren waren schnell mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die Bewohnerin des Hauses konnte sich glücklicherweise auf die Straße retten und blieb unverletzt.



Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen und versucht neben der Brandursache auch die genaue Schadenshöhe zu klären. Nach ersten Schätzungen liegt diese im sechsstelligen Bereich.