STRAUBING. Am Samstag, 01.10.2022, 09:00 Uhr – 17:00 Uhr, findet in Straubing am Polizeipräsidium Niederbayern an der Wittelsbacherhöhe 9/11 erstmals zentral eine Challenge des Polizeipräsidiums Niederbayern statt. Ziel der Veranstaltung ist es, geeignete Bewerberinnen und Bewerber für die Bayerische Polizei zu finden und diese für eine Bewerbung zu motivieren.

An verschiedenen Stationen werden praktische Ausbildungsinhalte widergespiegelt, die den Bewerberinnen und Bewerbern zum ersten Kennenlernen präsentiert werden. Die Challenge beinhaltet folgende Bereiche, welche alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer aktiv durchlaufen:

Schießen mit einer Laserwaffe

Durchlaufen eines Hindernisparcours mit ballistischer Schutzausstattung

Ableisten eines Sporttests

Ableisten von Fahrten an einem Fahrsimulator

Bewältigen verschiedener polizeilicher Einsatzszenarien

Pressevertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Ansprechpartner für die Challenge ist Polizeirat Sebastian Feucht von der Polizeiinspektion Straubing, Tel.: 09421/868-0.