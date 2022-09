Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Sekundenschlaf bei 21-Jährigem - Unfall hat Teilsperrung der A3 zur Folge

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein 21-Jähriger ist nach eigenen Angaben für wenige Sekunden in seinem Fahrzeug eingenickt und hat hierdurch offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Ein Mitfahrer des Pkws musste leicht verletzt ins Krankenhaus. Zwei Fahrstreifen der A3 waren für eineinhalb Stunden gesperrt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war der 21-Jährige am Sonntagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, mit seinem Pkw auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich zwei Männer im Alter von 37 und 39 Jahren. Der 21-jährige Fahrer nickte für wenige Sekunden am Steuer ein, verlor die Kontrolle über den BMW und kam letztendlich auf der linken Fahrspur zum Stehen.

Der 37-jährige Mitfahrer im Pkw erlitt leichte Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden anderen Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Am BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach, die durch die Feuerwehren aus Waldaschaff und Weiberbrunn unterstützt wurden. Der linke und mittlere Fahrstreifen der A3 musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkws - Drei Personen verletzt

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen ist ein Pkw aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Krankentransporter kollidiert. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Fiat Punto am Montag, gegen 06:30 Uhr, die Staatsstraße 2307 von Schimborn in Richtung Hösbach, als er mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem Krankentransporter eines zusammengestoßen ist. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Fahrer des Fiat Punto und die Beifahrerin des Krankentransporters wurden leicht verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Krankentransporters musste nach einer Erstbehandlung schwer verletzt in eine Klinik.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei. Diese wurden durch die Feuerwehren aus Hösbach, Goldbach und Laufach unterstützt.

Diebstahl aus Handtasche - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwei Unbekannte haben am Sonntagnachmittag aus der Handtasche einer 30-Jährigen das Mobiltelefon und die Geldbörse entwendet. Die Polizei Aschaffenburg führt die Ermittlungen.

Die 30-Jährige befand sich am Sonntag zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr in einem Restaurant in der Friedrichstraße 3 a. Die Handtasche der Frau hing hierbei an ihrem Stuhl. Beim Verlassen der Gaststätte stellte sie dann fest, dass ihr Mobiltelefon sowie ihre Geldbörse aus der Tasche entwendet worden sind. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 350 Euro.

Nach Angaben der Frau hatten sich während des Besuchs zwei männliche Personen an den Tisch hinter ihr gesetzt, das Lokal jedoch bereits nach wenigen Minuten ohne eine Bestellung wieder verlassen. Eine nähere Beschreibung der beiden Unbekannten liegt nicht vor.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun insbesondere auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 06021/857-2230 zu melden.

Fahrradfahrer alleinbeteiligt gestürzt - Helm befand sich in mitgeführter Tüte

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall hat sich ein 46-jähriger Radfahrer am Sonntagvormittag leichte Verletzungen zugezogen. Eine Plastiktüte, in welcher sich auch der Helm des Mannes befand, führte zum Sturz des Mannes. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Alzenauer Polizei.

Der 46-Jährige war am Sonntag, gegen 07:45 Uhr, mit seinem Fahrrad auf der Prischoßstraße unterwegs und hatte hierbei an seinem Lenker eine Plastiktüte angebracht. Diese zog sich während der Fahrt in die Speiche des Vorderrades, wodurch dieses blockiert wurde und den Mann zu Fall brachte. Der Radfahrer zog sich unter anderem im Kopfbereich leichte Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert werden. Einen Fahrradhelm hat der Mann während der Fahrt nicht getragen, dieser befand sich in der genannten Plastiktüte.

Präventionskampagne #KopfEntscheidung

Im Rahmen der Kampagne informiert die unterfränkische Polizei über die Gefahren im Straßenverkehr und gibt Tipps wie Radfahrer sicherer an das Ziel kommen. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist der Fahrradhelm, der vor schweren Verletzungen schützen kann:

Die Bayerische Polizei - #KopfEntscheidung (bayern.de)