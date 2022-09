Warum derartige Aktionen nicht nur für die Verkehrssicherheit von äußerst hoher Bedeutung sind, zeigt die Bilanz:

In lediglich drei Stunden kontrollierten die Ordnungshüter rund 30 Fahrzeuge. Vom 9-Sitzer bis zum Kleinbus, von inländischen Zulassungen bis zu Mietfahrzeugen aus dem Ausland - aufgrund der gründlichen Blicke der Beamten blieben keine Verstöße unentdeckt. In 20 Fällen folgen entweder Bußgeldbescheide oder Strafanzeigen.

So sammelte sich schnell die Liste mit Straftaten aus dem Bereich des Betäubungsmittelgesetzes. Am Ende waren es acht Anzeigen wegen des Besitzes unerlaubter Rauschmittel. Sieben Mal hatten dabei die Verkehrsteilnehmenden Cannabisprodukte bei sich, in einem Fall war es eine kleinere Menge der gefährlichen Droge Crystal. Unter den Begriff gefährlicher Substanzen dürfte auch das Dopingmittel fallen, welches ein Mann in seinem Wagen transportierte. In Deutschland erlaubte Grenzwerte waren in seinem Fall um ein Vielfaches überschritten, weshalb die Substanzen sichergestellt wurden und gegen den Reisenden ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Ebenfalls verboten: der Elektroschocker, den ein Herr in seinem Fahrzeug transportierte. Von diesem musste er sich trennen. Dafür erhielt er aber ein Sicherstellungsprotokoll und die Möglichkeit sich zum Tatvorwurf zu äußern.

Während des Kontrollbetriebs deckten die Kräfte den illegalen Aufenthalt eines serbischen Staatsbürgers auf, bemerken den fehlenden Versicherungsschutz eines Kfz und entstempelten das Kennzeichen des Fahrzeugs, blieben aber in einigen Fällen auch ohne Beanstandungen und wünschten den Verkehrsteilnehmenden eine gute Weiterfahrt.

Die Kontrolle eines Kleinbusses mit italienischer Zulassung dürfte den Polizistinnen und Polizisten jedoch in Erinnerung bleiben. Der ebenfalls italienische Fahrer sah alles andere als verkehrstüchtig aus, dies bestätigte auch ein Drogentest, der im Feld „THC“ ein positives Ergebnis anzeigte. Es folgte eine Blutentnahme. Die 500 Euro Bußgeld dürften hier ebenfalls empfindlich geschmerzt haben. Die sich aufzeigende Misere war jedoch, wie die fünfköpfige Musikgruppe aus Brasilien, die sich hinten im Kleinbus befand, weiterreisen kann. Für sie stand noch am selben Abend ein Auftritt auf dem Programm. Das Problem: Keiner der Südamerikaner hatte eine Fahrerlaubnis, mit der er den Kleinbus auf deutschen Straßen hätte bewegen dürfen. Zudem offenbarte ein Blick in die geröteten Augen der Bandmitglieder, dass sich die rechtliche Frage nach dem Führerschein ohnehin erledigt hatte, da sie alle den äußeren Eindruck des Fahrers teilten und ebenfalls nicht fahrtüchtig waren. Der Kleinbus stand somit, bis ein geeigneter Fahrer zugeführt werden konnte. Ob sie es zum abendlichen Auftritt geschafft haben, bleibt nur zu hoffen.