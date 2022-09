WÜRZBURG. Am frühen Sonntagmorgen drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Geschäft in der Würzburger Innenstadt ein und entwendete Elektronikartikel im Wert mehrerer tausend Euro. Die Kripo übernahm die Ermittlungen und sucht Zeugen der Tat.

Gegen 06:00 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter mit einem Gegenstand die Frontscheibe eines Mobilfunkgeschäfts im Kürschnerhof ein und begab sich in die Geschäftsräume. Er riss mehrere Mobilfunkgeräte aus den Verankerungen in der Auslage, stieg daraufhin mit seiner Beute im Wert von mehreren tausend Euro auf ein rotes Fahrrad und flüchtete über die Dom-, die Martins- sowie die Eichthornstraße in Richtung Spiegelstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Würzburger Polizei nach dem Flüchtenden blieb allerdings ergebnislos.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.