WÜRZBURG. Am Samstagnachmittag wurde ein Jugendlicher vorläufig festgenommen, der Alkoholika im Wert von über 1.000 Euro aus einem Einkaufscenter entwendet haben soll. Der 16-Jährige, gegen den auch in anderen Bundesländern ermittelt wird, wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.



Gegen 12:30 Uhr wurde ein Jugendlicher beobachtet, der zahlreiche Alkoholika in einem Einkaufswagen aus einem Einkaufscenter in der Nürnberger Straße geschoben hatte, ohne diese im Vorfeld zu bezahlen. Eine Streife der Polizeiinspektion Würzburg Stadt konnte einen 16-Jährigen mit dem Diebesgut im Wert von knapp über 1.000 Euro antreffen und vorläufig festnehmen. Weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg ergaben, dass bereits in Nordrhein-Westfahlen und Sachsen-Anhalt gegen den Festgenommenen Strafverfahren laufen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Jugendliche dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.



Der Jugendliche wurde einer Justizvollzugsanstalt überstellt.