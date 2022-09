BAYREUTH. Sonntagmorgen stahlen unbekannte Langfinger Dieselkraftstoff aus vier Fahrzeugen, die in der Bindlacher Straße in Bayreuth geparkt waren. Anschließend legten sie Feuer in einem der Wagen und flüchteten. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Bayreuth.

Kurz nach 6 Uhr morgens ging bei der Integrierten Leitstelle ein automatisch abgesetzter Notruf via eCall aus dem brennenden Lieferwagen in der Bindlacher Straße ein. Kräfte der Feuerwehr Bayreuth eilten zum Brandort und konnten das Feuer in dem verlassenen Fahrzeug rasch löschen. Die eingesetzte Streife der Polizei bemerkte eine Dieselspur am Boden und Schäden am Tankdeckel des Wagens. Als sie sich umsahen, entdeckten sie auf dem angrenzenden Parkplatz drei weitere Fahrzeuge mit beschädigten Tankdeckeln. Offenbar hatten die Diebe Kraftstoff aus den vier Autos gestohlen und anschließend den Lieferwagen in Brand gesteckt, bevor sie unerkannt Richtung Autobahn flüchteten. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat Ermittlungen wegen Diebstahls und Brandstiftung aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 mit der Kripo Bayreuth in Verbindung zu setzen.