1376. Rauchentwicklung in einer Wohnung; eine Person verletzt – Berg am Laim

Am Freitag, 16.09.2022, gegen 14:35 Uhr, informierte ein Zeuge den Notruf der Feuerwehr über eine Rauchentwicklung in einer Wohnung in Berg am Laim. Sofort wurden Einsatzkräfte der Münchner Berufsfeuerwehr und der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Vor Ort konnte die Feuerwehr die Notfallsituation in der Wohnung schnell beenden. Die über 80-jährige Bewohnerin musste jedoch wegen einer akuten notfallmedizinischen Situation vom Rettungsdienst präklinisch behandelt werden und danach zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Während des Einsatzes, an dem vier Streifen der Münchner Polizei beteiligt waren, wurden die Straßen um die Einsatzörtlichkeit abgesperrt. Die ersten Ermittlungen der Münchner Polizei deuten auf einen möglichen falschen Gebrauch eines Küchengerätes hin. Bei dem Vorfall entstand nur ein geringer Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen führen die Brandfahnder der Münchner Kriminalpolizei.

1377. Zusammenstoß von zwei Pkw; drei Personen verletzt – Isarvorstadt

Am Samstag, 17.09.2022, gegen 01:45 Uhr, befuhr ein 44-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Taxi (Mercedes Pkw) die Auenstraße. In dem Fahrzeug befanden sich keine weiteren Personen.

Zur gleichen Zeit fuhr dort ein 31-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau mit einem Smart Pkw. Er kam dem Mercedes entgegen. Im Smart befand sich noch ein 33-jähriger Beifahrer mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck.

Der Smart kam in einer langgezogenen Rechtskurve von seinem Fahrstreifen ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit dem Mercedes. Alle drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt und sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Beim Smart-Fahrer wurden von den eingesetzten Polizeibeamten Anzeichen für eine Alkoholisierung festgestellt und es wurde eine Blutentnahme, die danach in einem Krankenhaus durchgeführt wurde, angeordnet.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt (Gesamtschaden von über 30.000 Euro). Sie mussten danach abgeschleppt werden.

Für die Unfallaufnahme musste die Auenstraße im Unfallbereich für ca. zwei Stunden gesperrt werden.

Der 31-Jährige wurde wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Neben den Einsatzkräften der Münchner Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes waren über zehn Streifen der Münchner Polizei eingesetzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

1378. Verkehrsunfall bei Abbiegevorgang; fünf Personen verletzt – Maxvorstadt

Am Samstag, 17.09.2022, gegen 05:10 Uhr, fuhr ein 23-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Passau mit einem VW Pkw auf der Marsstraße in Richtung stadteinwärts und beabsichtigte an der Kreuzung zur Seidlstraße nach links in diese abzubiegen, um seine Fahrt in der Folge in stadtauswärtiger Richtung fortzusetzen.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 70-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Toyota Pkw (Taxi) die Marsstraße in stadtauswärtiger Richtung und beabsichtigte die Kreuzung zur Seidlstraße in gerader Richtung zu überqueren.

Als Fahrgäste befanden sich eine 23-Jährige mit Wohnsitz in Augsburg, ein 23-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Augsburg, eine 24-Jährige mit Wohnsitz in Augsburg und ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in Augsburg im Fahrzeug.

Im Rahmen des Abbiegevorgangs des 23-jährigen Fahrers des VW Pkw kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch den Unfall wurden der Fahrer des VW Pkw sowie die Fahrgäste im Taxi jeweils leicht verletzt. Der 70-Jährige Taxifahrer blieb unverletzt.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach aktuellem Ermittlungsstand auf mehr als Zehntausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen wurden noch am Unfallort durch die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

1379. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; drei Personen verletzt – Berg am Laim

Am Samstag, 17.09.2022, gegen 22:35 Uhr, fuhr ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw zunächst auf dem Leuchtenbergring in Richtung Innsbrucker Ring (südliche Fahrtrichtung). Als Beifahrerin befand sich eine 21-Jährige, ebenfalls mit Wohnsitz in München, im Fahrzeug.

Der 27-Jährige verließ den Leuchtenbergring an der Auffahrt zur Berg-am-Laim-Straße und beabsichtigte dort nach links in die Berg-am-Laim-Straße abzubiegen, um die Fahrt in stadtauswärtiger Richtung fortzusetzen.

Zeitgleich befuhr eine 29-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Augsburg mit einem VW Pkw die Ampfingerstraße in Richtung Einsteinstraße und wollte die Kreuzung zur Berg-am-Laim-Straße in gerader Richtung überqueren. Als Beifahrerin befand sich eine 30-Jährige mit Wohnsitz in Augsburg im Fahrzeug.

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr der 27-jährige Fahrer des BMW Pkw bei geltendem Rotlicht der Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Im Rahmen des anschließenden Abbiegevorgangs kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch den Unfall wurde die 21-jährige Beifahrerin im BMW Pkw sowie die beiden Insassinnen des VW Pkw jeweils leicht verletzt, bedurften jedoch vor Ort keiner weitergehenden medizinischen Behandlungen.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Die Ermittlungen wurden auch in diesem Fall noch vor Ort durch die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

1380. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Diebstahl eines Pkw – Untergiesing

Am Samstag, 17.09.2022, gegen 13:45 Uhr, begab sich ein 81-Jähriger mit Wohnsitz in München, zu seinem Pkw Mercedes, welcher im Bereich der Schyrenstraße abgestellt war.

Als der 81-Jährige an seinem Fahrzeug eintraf, stellte er zwei Personen im Fahrzeuginneren fest, welche versuchten den Pkw zu entwenden. Er sprach die zwei unbekannten Täter an, welche sich daraufhin von der Tatörtlichkeit entfernten.

Der 81-Jährige informierte in der Folge umgehend den Polizeinotruf 110. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte noch in Tatortnähe ein Tatverdächtiger ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in Ingolstadt festgenommen werden. Die Fahndung nach dem zweiten Tatverdächtigen verlief bislang ohne den gewünschten Erfolg.

Der 24-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte) geführt.

1381. Versuchtes Tötungsdelikt – Schwabing

Am Samstag, 17.09.2022 gegen 18:30 Uhr wurde die Polizei über eine verletzte Person im Bereich der Ackermannstraße informiert. Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes trafen dort im Bereich des Gehwegs auf einen 41-Jährigen britischen Touristen, bei dem u.a. eine tiefe Stichverletzung im Oberkörperbereich festgestellt wurde.

Der 41-Jährige wurde sofort medizinisch vom Rettungsdienst behandelt und danach zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert werden musste. Eine akute Lebensgefahr besteht aktuell nicht mehr. Aufgrund der Verletzungen ist das Opfer bislang nicht vernehmungsfähig.

Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungs- und Absuch-Maßnahmen im Bereich der Ackermannstraße durchgeführt. Konkrete Hinweise auf einen Täter oder das verwendete Tatmittel ergaben sich bislang noch nicht.

Die Mordkommission München übernahm noch am Abend die Ermittlungen. Bei dem Einsatz waren u.a. über zehn Streifen sowie ein Polizeidiensthund eingebunden.



Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Ackermannstraße, Schwere-Reiter-Straße, Lissi-Kaiser-Straße, Petra-Kelly-Straße, im südlichen Teil des Olympiaparks oder in der näheren Umgebung aufgefallen? Wer hat im angegebenen Zeitraum an den genannten Orten Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.