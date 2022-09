Mauth. LKR. Freyung-Grafenau. Heute am späten Nachmittag teilten Zeugen ein tieffliegendes Kleinflugzeug mit lauten Motorengeräuschen mit.

Am 16.09.2022 gingen am späten Nachmittag bei der Polizei in Niederbayern einige Mitteilungen über ein Kleinflugzeug ein, welches im Gemeindebereich Mauth/Finsterau tief in Richtung Tschechische Republik flog. Laut Zeugen war lautes Motorengeräusch zu hören. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass dieses Flugzeug zu Boden ging. Es wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Bislang konnte aber das genannte Flugzeug nicht festgestellt werden.

Wer Hinweise auf den Verbleib des Flugzeuges bzw. sachdienliche Hinweise hierzu geben kann, wird gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Freyung unter der Telefonnummer 08551/9607-0 in Verbindung zu setzen.