SANKT WOLFGANG, LKR. ERDING; In der Nacht vom 13.09.2022 auf den 14.09.2022 wurden in einer Firma in der Wasserburger Straße in Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, mehrere hochwertige technische Geräte gestohlen. Die Kriminalpolizei in Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Im besagten Zeitraum verschaffte sich eine bislang unbekannte Person über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum der Firma und entwendete hieraus mehrere Elektrogeräte von hohem sechsstelligem Gesamtwert. Im Anschluss flüchtete die Person unerkannt.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die in Zusammenhang mit dem oben genannten Vorfall stehen könnten, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Kriminalpolizei in Erding unter der Telefonnummer 08122/9680 zu melden.