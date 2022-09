LANDKREIS CHAM. Derzeit beschäftigen mehrere Einbrüche die Polizeidienststellen in Furth im Wald, Waldmünchen, Bad Kötzting, und Cham. Insbesondere Büro- und Geschäftsräume in Gewerbegebieten waren das Ziel von Einbrechern. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und bei verdächtigen Beobachtungen sofort den Notruf 110 zu wählen.

Einbrüche im Bereich Furth im Wald

Die Polizeiinspektion Furth i.W. ermittelt in Eschlkam aktuell wegen drei Einbrüchen in der Nacht von 14. auf den 15.09.2022. Unbekannte Täter durchwühlten in einem Hotel in der Siegmund-Adam-Straße ohne Erfolg den Rezeptionsbereich. Bei einer Bäckerei im Klausenweg versuchten sie, ein Fenster aufzuhebeln. Letztlich gelang es ihnen über ein Seitenfenster einer Metzgerei in der Hauptstraße gewaltsam einzudringen und einen niedrigen Bargeldbetrag aus den Geschäftsräumen zu erbeuten.

In Tiefenbach wurde bereits eine Nacht zuvor die Seitentür des Geschäftsgebäudes eines Bauunternehmens aufgehebelt. Das in Hammer ansässige Unternehmen hat jedoch keinen Entwendungsschaden zu beklagen.

In Schönthal wurden auf dem Betriebsgelände eines Am Pfarrfeld angesiedelten Bauunternehmens vier Kleintransporter angegangen und aus diesen hochwertige Elektro- und Akkuwerkzeuge in noch nicht bekannten Umfang gestohlen. Die Ermittlungen hierzu führt die Polizeistation Waldmünchen.

Am Freitagmorgen, 16. September 2022, stellte die Leiterin des Kindergartens in der Kreuzkirchstraße in Furth i.W. ein aufgehebeltes Fenster fest. Ein Sachschaden von ca. 600 Euro wurde hinterlassen.

Nicht weit davon entfernt drangen am Stadtplatz Einbrecher über ein aufgehebeltes Seitenfenster in eine Café ein und entwendeten einen Wandtresor. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Einbrüche im Bereich Cham

Im Gewerbepark Chammünster brachen am 15. September 2022, gegen 01:30 Uhr, zwei Täter ein Loch in die Mauer eines Firmengebäudes und versuchten einen Tresor zu entwenden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. In der nahegelegenen Haidbachstraße war im gleichen Tatzeitraum die Lagerhalle eines Malerbetriebs ohne Entwendungsschaden aufgebrochen worden.

Die Taten stehen möglicherweise in unmittelbaren Zusammenhang mit einem Einbruch in ein Firmengebäude am 14. September 2022 im Gewerbepark in Chamerau. Dort brachen die Täter ebenfalls ein Loch in die Außenwand und gelangten so in das Gebäude. Ein niedriger Bargeldbetrag fiel den Tätern in die Hände.

Am Vorabend des Einbruchs fuhr ein weißer Mercedes Kastenwagen langsam am Tatort vorbei und der ca. 40 Jahre alter Fahrer sah sich auffällig genau den späteren Tatort an. Leider wurde diese Beobachtung erst später der Polizei mitgeteilt.

Polizei appelliert an aufmerksame Anwohner

In allen geschilderten Fällen ist die Polizei auf die Mithilfe und Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen und bittet um sachdienliche Hinweise an die nächstgelegene Polizeidienststelle.

Bei verdächtigen Beobachtungen soll bitte immer sofort der Polizeinotruf 110 gewählt werden!

Schnelles Handeln und das Mitteilen von Beobachtungen führen zu Festnahmen von Staftätern. Das zeigte sich am vergangen Samstag in Furth i.W., als nach einem Hinweis aus der Bevölkerung Polizeistreifen einen PKW-Aufbrecher stellen und festnehmen konnten. Gegen ihn besteht der Tatverdacht in drei Pkw und ein Warengeschäft in einer Nacht gewaltsam eingedrungen zu sein.

Der richtige Schutz vor Einbrüchen kann helfen

Die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in der Oberpfalz stehen für Fragen und Beratungen kostenlos zur Verfügung. Erreichbarkeiten unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/kriminalpolizeiliche-beratungsstellen/006229/index.html

Aktuelle Infos zum Thema Einbruchschutz in der Oberpfalz finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/technische-beratung/004870/index.html