REGENSBURG. Die Regensburger Polizei vollzog am Dienstag, 13. September 2022, einen Dursuchungsbefehl. Bei dem Einsatz wurden verschiedene Drogen und Messer sichergestellt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt.

Am Dienstagabend, 13. September 2022, durchsuchten Einheiten der Polizeiinspektion Regensburg Süd und der Zentralen Einsatzdienste Regensburg eine Wohnung im Regensburger Westen. Grundlage dafür waren Erkenntnisse aus einem anderen Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln, die in einem richterlichen Dursuchungsbeschluss mündeten. Bei dem Einsatz fanden die Polizeikräfte verschiedene Mengen Kokain, Marihuana, mehrere tausend Euro Bargeld und verschiedene Messer. Der 27-jährige Wohnungsnehmer wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Gegen ihn besteht der Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Er wurde am Mittwoch (14. September 2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen erließ. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg geführt.