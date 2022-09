Stadt und Landkreis Miltenberg

Pkw-Fahrer mit 0,84 Promille unterwegs - Fahrzeugschlüssel sichergestellt

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. In der Nacht zum Freitag geriet ein BMW ins Visier einer Streife der Miltenberger Polizei. Den Fahrer, der mit rund 0,8 Promille unterwegs war, erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige und ein Fahrverbot.

Gegen 03:45 Uhr wurde eine Streife der Miltenberger Polizei in der Miltenberger Straße auf einen BMW aufmerksam und unterzog diesen kurz darauf einer Verkehrskontrolle. Nachdem die Beamten beim 23-jährigen Fahrer Alkoholgeruch feststellen konnten, führten diese einen freiwilligen Atemalkoholtest bei dem Mann durch. Dieser ergab ein Ergebnis von 0,84 Promille.

Der Pkw-Fahrer musste die Streife zur Dienststelle begleiten, auf welcher ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt worden ist. Den Mann erwarten nun neben einem Bußgeld auch ein Fahrverbot und Punkte im Verkehrszentralregister.

Anstieg der Verkehrstoten und Verletzten bedingt durch Alkoholeinfluss im Jahr 2021

Trotz rückläufiger Zahlen bei den Verkehrsunfällen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss und anderer berauschender Mittel (z. B. Medikamente) starben und verletzten sich im Jahr 2021 mehr Menschen bei Unfällen, die auf eine Alkoholisierung des Fahrers zurückzuführen waren.

Bei 360 Verkehrsunfällen wurden 200 Personen verletzt und 7 getötet. Der Anzahl alkoholbedingter Verkehrsunfälle stehen 1324 sogenannte folgenlose Trunkenheitsfahrten gegenüber, bei denen der Fahrer wie im oben genannten Fall, bevor es zu einem Unfall kommen konnte, von der Polizei kontrolliert worden ist.

Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Fahrradfahrer stürzt alleinbeteiligt - 67-Jähriger mit rund 1,2 Promille unterwegs

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Bei einem selbst verschuldeten Verkehrsunfall am Mittwochabend hat sich ein 67-jähriger Fahrradfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann, der mit rund 1,2 Promille unterwegs war, führte zudem ein unerlaubtes Messer mit sich. Ihn erwarten nun gleich zwei Strafanzeigen.

Gegen 20:15 Uhr war der 67-Jährige mit seinem Fahrrad auf der Goldbacher Straße in Richtung City-Tunnel unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund 1,2 Promille. In der Folge wurde bei dem Mann, der zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, eine Blutentnahme durchgeführt.

Nachdem bei dem 67-Jährigen noch ein unerlaubtes Messer mit einer feststehenden Klinge von 12 Zentimetern aufgefunden worden ist, erwarten diesen nun neben einer Anzeige auf Grund der Trunkenheit im Verkehr auch ein Ermittlungsverfahren nach dem Waffengesetz.

Handyverstoß überführt Pkw-Fahrer - 49-Jähriger ohne Fahrerlaubnis unterwegs

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Das ein 49-Jähriger am Donnerstagnachmittag unerlaubt während der Fahrt telefonierte, hat zusätzlich eine Strafanzeige zur Folge. Der Mann war trotz eines aktuellen Fahrverbots mit seinem Pkw unterwegs.

Ein 49-Jähriger musste auf Grund eines Fahrverbots seinen Führerschein am 25. August für einen Monat bei der Aschaffenburger Polizei in Verwahrung geben. Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, weiterhin mit seinem Pkw zu fahren.

Eine Streife der Polizeiinspektion Alzenau unterzog den Mann am Donnerstag in der Industriestraße einer Kontrolle, nachdem er zuvor während der Fahrt mit seinem Handy telefoniert hat. Neben einem Bußgeld und einem Punkt erwartet den Mann folglich nun auch ein Ermittlungsverfahren auf Grund des Fahrens trotz Fahrverbots.