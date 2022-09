1819 – Unfallfluchten: Zeugen gesucht

Stadtbergen / Hagenmähderstraße / Parkplatz dortiger Supermarkt – Am gestrigen Mittwoch (14.09.2022) zwischen 15.20 und 15.40 Uhr, wurde ein dort während des Einkaufs abgestellter dunkler VW T-Roc im linken Frontbereich angefahren. Der Schaden wurde mit rund 500 Euro angegeben.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

B 17 / Höhe Klosterlechfeld / Fahrtrichtung Norden (Donauwörth) – Gestern (14.09.2022) gegen 06.50 Uhr, fuhr ein unbekannter LKW-Kipplaster an der AS Klosterlechfeld auf die B 17 auf, offenbar ohne dabei auf den vorbeifließenden Verkehr zu achten.

Ein auf gleicher Höhe fahrender Sattelzug musste deshalb auf die linke Fahrspur ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein zeitgleich auf der linken Spur fahrender Autolenker musste wegen des Sattelzuges stark abbremsen um seinerseits nicht mit dem Sattelzug zu kollidieren. Ein hinter dem Pkw befindlicher KIA-Fahrer schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr dem vor ihm fahrenden Audi auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro, verletzt wurde niemand. Der eigentliche Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter.

Von dem LKW ist nur bekannt, dass er vermutlich eine blaue Kippmulde hatte.

Hinweise bitte an die APS Gersthofen unter 0821/323 1910.

1820 - Stromschlag

Nördlingen – Gestern(14.09.2022), gegen 07:30 Uhr führte ein 53-jähriger Elektriker Arbeiten an der Stromleitung unter der Brücke bei der Bruckmühle aus. Bei den Arbeiten griff der Mann in einen Kabelstrang und erlitt einen Stromschlag. Dabei krampfe der Mann und konnte die Stromleitung nicht mehr von allein loslassen. Sein Kollege griff beherzt ein und stieß den Mann von der Leiter, mit der Folge, dass dieser in der Eger landete. Der 53-Jährige erlitt Herzrhythmusstörungen und Verbrennungen an der Hand und musste ärztlich versorgt werden.

1821 - Einbruchsgeschehen

Dillingen - In der Zeit vom 14.09.2022, 19.00 Uhr auf den 15.09.2022, 04.20 Uhr wurde in eine Metzgerei-Filiale in der Einsteinstraße eingebrochen. Dabei wurde aus dem Verkaufsraum und dem Büro Bargeld in mittleren dreistelligen Bereich entwendet. An der Eingangstüre zur Metzgerei entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Kurz darauf wurde am 15.09.2022 gegen 07.00 Uhr ein weiterer Einbruch in die Räumlichkeiten eines holzverarbeitenden Betriebs am Marktgrafenweg gemeldet. Auch hier wurde die Eingangstüre aufgehebelt und ein unterer dreistelliger Bargeldbetrag aus dem Büro entwendet.

Die PI Dillingen bittet in beiden Fällen unter 09071/56-0 um Zeugenhinweise.

Harburg - Am 14.09.2022 stellten Mitglieder des TSV Harburg fest, dass in das Vereinsheim der Stockschützen - Schießhausstraße in Harburg eingebrochen wurde. Der oder die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und stiegen so in das Vereinsheim ein. Den ersten Feststellungen nach wurde lediglich ein Pokal (Glaskrug) entwendet. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Der relevante Tatzeitraum kann auf die Zeit vom 15.08.2022 bis 14.09.2022 eingegrenzt werden.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/706670 mit der PI Donauwörth in Verbindung zu setzen.