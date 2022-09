OBERFRANKEN. In den ersten Wochen des Schulbeginns verschärft die oberfränkische Polizei die Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung und der Schulwegsicherung. Vertretende der Verkehrssicherheitsarbeit, sowie des Präventionsprojekts »Wally und Rob« beteiligten sich am Donnerstag zudem an der Schulauftaktveranstaltung in der Münchberger Grundschule.