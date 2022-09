LKR. KITZINGEN. Bei dem Vollzug eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses hat die Würzburger Kripo am Mittwochnachmittag zahlreiche Cannabispflanzen, Marihuana und Haschisch sichergestellt. Gegen den Wohnungsinhaber im Alter von 58 Jahren wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Nachdem aufgrund von Ermittlungserkenntnissen ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss erwirkt worden war, machten sich die Kripobeamten am Mittwochnachmittag auf den Weg zur Wohnung des 58-Jährigen in einer Gemeinde im Landkreis Kitzingen. Der Verdacht, dass der Beschuldigte in Rauschgiftgeschäfte verwickelt ist, erhärtete sich im Zuge der Maßnahme. Die Beamten stellten in seinen Wohnräumen mehr als 20 erntereife Cannabispflanzen sowie geringe Mengen Haschisch und Marihuana sicher.

Ermittelt wird gegen den Tatverdächtigen nun wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Er kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß.