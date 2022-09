1358. Polizeieinsatz nach einer Bedrohungssituation und Körperverletzung – Berg am Laim

Am Mittwoch, 14.09.2022, gegen 15:40 Uhr, informierte ein 55-Jähriger mit Wohnsitz in München den Polizeinotruf 110, dass in einem Wohnheim in Berg am Laim ein Streit eskalieren würde. Beide Beteiligte, eine 36-Jährige und ein 55-Jähriger (beide mit Wohnsitzen in München) wären bereits verletzt. Außerdem hätte eine Person ein Messer bei sich.

Durch die Einsatzzentrale der Münchner Polizei wurden sofort mehrere Streifen zum Tatort geschickt. Während der Anfahrt der Streifen wurde durch den Mitteiler außerdem berichtet, dass der 55-Jährige eine blutende Wunde im Rumpfbereich hatte.

Nach einer anfänglichen Umstellung des Gebäudes konnten beide Beteiligte, nachdem diese die Wohnungstür geöffnet hatten, widerstandslos gesichert werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten die 36-Jährige sowie ihr 55-jähriger Lebensgefährte in Streit, in dessen Verlauf die 36-Jährige den 55-Jährigen mit einem Messer verletzte. Sie selbst erlitt durch die wechselseitige Körperverletzung eine Fraktur des Armes. Beide Beteiligte wurden vom Rettungsdienst in unterschiedliche Krankenhäuser zur ambulanten Behandlung gebracht.

Die beiden erwartet nun einen Anzeige wegen Körperverletzung bzw. gefährliche Körperverletzung.

Das Kommissariat 22 (Gewaltdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.