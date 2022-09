Der Münchner Polizeieinsatz zum 187. Oktoberfest

Das 187. Münchner Oktoberfest findet nach zweijähriger Corona-Abstinenz vom Samstag, 17.09.2022, bis einschließlich Montag, 03.10.2022, statt. Zeitgleich wird im Südteil der Theresienwiese die „Oide Wiesn“ veranstaltet.

Bei der Landeshauptstadt München wie auch beim Polizeipräsidium München wurde sich gewohnt routiniert und professionell auf dieses Großereignis vorbereitet.

Sicherheitskonzept des Veranstalters

Der Veranstalter hat in den vergangenen Wochen und Monaten in enger Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden ein Sicherheitskonzept erarbeitet, welches dem hohen Sicherheitsbedürfnis der Besucherinnen und Besucher Rechnung trägt und das der Sicherheit auf der Festwiese dient. Auch die dabei relevante polizeiliche Expertise wurde bei der Erstellung dieses Sicherheitskonzeptes durch das Polizeipräsidium München mit eingebracht.

Umsetzung des Sicherheitskonzepts

Für die Umsetzung des Sicherheitskonzepts auf dem Festgelände (inkl. Einlasskontrollen mit Taschen- und Rucksackkontrolle) trägt in erster Linie der Veranstalter mit dem beauftragten Sicherheitsdienst Verantwortung. Die Polizei ist an den Eingängen präsent und wird, soweit es erforderlich ist, diese Kontrollen auch unterstützen.

Einsatzkonzept der Polizei

Die Münchner Polizei hat ihr über Jahre bewährtes Einsatzkonzept in den vergangenen Monaten ganzheitlich fortgeschrieben und den aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Das Einsatzkonzept beginnt zeitlich und räumlich nicht erst mit dem Beginn des Oktoberfestes, sondern wird stattdessen beständig weiterentwickelt und beinhaltet vielfältige Maßnahmen bis hin zum internationalen Informationsaustausch.

Keine Hinweise auf konkrete Gefährdung

Es bleibt festzuhalten, dass für die Sicherheitslage des Oktoberfestes eine hohe abstrakte Gefährdung besteht. Konkrete Gefährdungshinweise liegen der Polizei allerdings nicht vor. Mit diesem Zustand einer „latenten“ Gefahr gehen wir bereits seit vielen Jahren um.

Anzahl der eingesetzten Beamten

Rund 600 Beamtinnen und Beamte verrichten im Rahmen des Oktoberfests 2022 auf dem Festgelände und der näheren Umgebung Dienst. Polizeiliche Maßnahmen werden dabei nicht nur auf der Theresienwiese selbst getroffen, sondern auch im Umfeld sowie im gesamten Stadtgebiet.

An den Zugängen, auf dem Festgelände, aber auch im Umfeld der Theresienwiese führt die Polizei in Verdachtsfällen selektive Personenkontrollen sowohl mit uniformierten als auch zivilen Polizeikräften durch.

Corona

Das Oktoberfest findet dieses Jahr erstmalig seit Beginn der weltweiten Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 statt. Um ein sicheres Oktoberfest zu gewährleisten, appelliert die Münchner Polizei im Zusammenhang mit Corona:

Halten Sie bitte auch weiterhin, so gut es geht, einen geeigneten Abstand zu anderen Personen

Tragen Sie bitte einen geeigneten Mundschutz an den Örtlichkeiten, wo es vorgeschrieben ist (insbesondere ÖPNV)

Sollten Sie entsprechende Erkältungssymptome zeigen, dann führen Sie bitte einen Selbsttest durch oder gehen zu einer Teststation

Wir empfehlen Ihnen aber auch, bei vorhandenen Erkältungssymptomen nicht auf das Oktoberfest zu gehen, um somit eine mögliche Gefährdung von anderen Personen zu vermeiden

Die Polizei greift zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs im Zusammenhang mit möglichen steigenden Corona-Infektionszahlen auf die bisherigen Erfahrungen der letzten zweieinhalb Jahre zurück. So entstand unter Mitwirkung des medizinischen Dienstes der Bayerischen Polizei ein effizientes Hygienekonzept zum Schutz der eingesetzten Kräfte.

Besucher der sog. „Wiesnwache“ werden daher gebeten, beim Betreten einen geeigneten Mundschutz zu tragen. Für unsere eigenen Einsatzkräfte gilt ebenfalls eine Maskentragempfehlung.

Videoüberwachung

Zur optimalen Einsatzsteuerung und als wertvolles Hilfsmittel zum Erkennen und Bekämpfen von Straftaten werden in diesem Jahr 54 Videokameras auf dem Festgelände installiert. Diese werden kontinuierlich optimiert.

Taschendiebstahl

Große Veranstaltungen ziehen leider auch immer ungebetene Gäste mit an. In den vergangenen Jahren konnten die Fallzahlen von Taschendiebstählen deutlich reduziert werden. Um diese erfreuliche Entwicklung beizubehalten, wird das entwickelte Wiesn-Konzept unserer Taschendiebfahnder auch nach der Corona-Pause in diesem Jahr fortgesetzt.

Der beste Schutz ist Prävention! Die Polizei appelliert aus diesem Grund an Sie:

Verständigen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen die Polizei über den Notruf „110“ oder Einsatz- bzw. Ordnungskräfte in Ihrer Nähe!

Tragen Sie Ihre Wertsachen in verschiedenen verschlossenen Innentaschen am Körper!

Verwahren Sie Geld- und Wertsachen - auch Handys - nicht in den Außentaschen!

Behalten Sie Ihre Handtasche immer im Auge!

Einsatzunterstützung

Zur Bekämpfung des Taschendiebstahls werden zusätzlich zu unserem Fachpersonal Taschendiebfahnder aus Berlin, Frankfurt, Schweiz, Österreich, Ungarn, Belgien und der Tschechischen Republik eingesetzt. Dazu freuen wir uns auch dieses Jahr wieder, uniformierte Polizeibeamte aus Frankreich und aus Italien auf dem Oktoberfest begrüßen zu können, die uns bei der Bewältigung des Einsatzes unterstützen.

Flugbeschränkung

Für das Oktoberfest 2022 wurde von der deutschen Flugsicherung in der Zeit von Samstag, 17.09.2022 bis 03.10.2022, täglich von 08:00 Uhr bis 01:30 Uhr des Folgetages, eine Flugbeschränkungszone, mit einem Radius von ca. 5,5 Kilometern und einer Höhe von 10 km erlassen.

Ein darüber hinausgehendes Gebiet mit Funkkommunikationspflicht umfasst einen Bereich von rund 33 Kilometern Durchmesser.

Mit der Luftraumüberwachung ist die Polizei-Hubschrauberstaffel Bayern beauftragt.

Das Flugverbot gilt ausdrücklich auch für Drohnen aller Größen, unabhängig vom Zweck des Fluges. Es wird darauf hingewiesen, dass entsprechende Verstöße gegen diese Regelungen Straftaten darstellen, die konsequent verfolgt werden.

Body-Cam

Für das anstehende Oktoberfest sind alle unsere Einsatzgruppen mit Body-Cams ausgestattet. Ziel ist es, auch auf dem größten Volksfest der Welt gewalttätige Übergriffe auf die Polizeibeamten durch den Hinweis auf die Aktivierung der Kamera und ggf. der Aufzeichnung des Geschehens davon abzuhalten. Die Body-Cam hat sich diesbezüglich in den vergangenen Jahren als ein wertvolles Einsatzmittel bewährt.

Verkehrssperren

Auch im Bereich der Verkehrsmaßnahmen greift man auf die bewährten und aktualisierten Konzepte zurück. Insbesondere durch die Maßnahmen:

Herausnahme des Fahrzeugverkehrs im Bereich Bavariaring/Theresienhöhe

Beibehaltung der Parklizenzgebiete

konsequente Ahndung und Abschleppung Unberechtigter

Unterbinden des Abstellens von Wohnmobilen sowie der Sperrring für Busse mit entsprechender Sperrbeschilderung.

Die Landeshauptstadt München hat die notwendigen verkehrsrechtlichen Anordnungen für drei Sperrringe um die Theresienwiese erlassen.

Die Hochsicherheitspoller am Rand des Festgeländes kommen erneut zum Einsatz. Dazu werden Verschwenkungen sowie Pflanzenkübel aufgestellt, um den Verkehr zu verlangsamen bzw. aus dem mittleren Sperrring fernzuhalten. Die Einfahrt in den mittleren Sperrring wird nur bei einem berechtigten Interesse, z.B. von Anwohnern, zugelassen. Am mittleren Sperrring erfolgen Vorkontrollen.

Sperrringe

Das Mobilitätsreferat hat eine umfangreiche Informationsbroschüre erstellt, die auch im Internet abgerufen werden kann:

muenchenunterwegs.de/oktoberfest

Die Kontrollen an den Zufahrten zu den Sperrringen werden von der Polizei durchgeführt.

Sperren / Halt-verbote am 17./18.09.2022

Zum Einzug der Wiesnwirte am Samstag, 17.09.2022, sowie dem traditionellen Trachten- und Schützenumzug am Sonntag, 18.09.2022 kommt es im Bereich der Innenstadt zu Einschränkungen im Verkehrsraum durch Sperren und Park- bzw. Haltverbotszonen. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden konsequent abgeschleppt!

Anreise zum Oktoberfest

Parkmöglichkeiten im Umfeld der Wiesn für Kraftfahrzeuge sind nicht vorhanden. Wir empfehlen allen Verkehrsteilnehmern, den gesamten Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

Für die Anreise zur Festwiese steht eine Vielzahl an öffentlichen Verkehrsmitteln zur Verfügung. Um den Fahrgastandrang am U-Bahnhof Theresienwiese zu entzerren, empfehlen wir auch eine Anreise über die U-Bahnhöfe Goetheplatz oder Poccistraße (U3, U6) bzw. Schwanthalerhöhe (U4, U5) vorzuziehen. Vom S-Bahnhof Hackerbrücke (alle S-Bahnen) und dem U-Bahnhof Sendlinger Tor (U1, U2, U3, U6, U7, U8) ist die Festwiese in rund 10 Minuten zu Fuß zu erreichen.

Für Personen mit Gehbehinderung stehen ca. 65 Parkplätze auf dem Südteil der Theresienwiese zur Verfügung, Anfahrt nur über die Poccistraße und die Hans-Fischer-Straße. Ein gültiger Behindertenausweis ist erforderlich.

Alkohol-kontrollen

Im gesamten Stadtgebiet und in den umliegenden Landkreisen werden verstärkt Alkoholkontrollen durchgeführt - hierbei sind auch E-Scooter im Fokus. Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang nochmals darauf hinweisen, dass es sich bei E-Scootern um Kraftfahrzeuge handelt und somit die gleichen Promillegrenzen wie für Autofahrer gelten. Die Folgen einer Trunkenheitsfahrt (z.B. Führerscheinverlust) mit einem E-Scooter sind identisch mit den Folgen einer Trunkenheitsfahrt mit dem Pkw!

Facebook / Twitter

Die Münchner Polizei ist auch während der Wiesn in den sozialen Netzwerken aktiv. Wir informieren über aktuelle Themen rund um das Oktoberfest sowie über besondere Polizeieinsätze auf dem Festgelände (und das nicht nur im Gefahrenfall) unter

www.facebook.com/polizeimuenchen

www.twitter.com/polizeimuenchen

Wiesn Wiki

Dazu können Informationen rund um das Oktoberfest aus unserem “Wiesn-Wiki“ entnommen werden.

Die Bayerische Polizei - Wiesn Wiki 2022 (bayern.de)

Leiter der Wiesnwache

Die Leitung der Wiesnwache übernimmt in diesem Jahr erstmalig Herr Polizeioberrat Christian Schäfer. Als Leiter des Einsatzbereichs bei der benachbarten PI 14 (Westend) war Herr Schäfer bereits im Jahr 2019 mit polizeilichen Aufgaben im Umfeld der Wiesn vertraut.

Sonstiges

Die Professionalität dieses Einsatzes zeichnet unter anderem die Fähigkeit der Münchner Polizei aus, trotz des personalintensiven Einsatzes auf und um das Oktoberfest das hohe Sicherheitsniveau in Stadt und Landkreis München konstant zu gewährleisten.

Das Polizeipräsidium München freut sich auf den Einsatz beim diesjährigen Oktoberfest und wünscht allen Besucherinnen und Besuchern einen schönen und friedlichen Wiesnbesuch!