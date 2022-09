1811 – Offenbar verwirrte Autofahrerin verursacht Verkehrsunfall

Innenstadt – Gestern gegen 12.30 Uhr bemerkte ein Verkehrsteilnehmer einen Toyota, der in auffälliger Fahrweise in der Innenstadt unterwegs war. In der Berliner Allee wechselte der Toyota mehrmals den Fahrstreifen, beschleunigte wiederholt und bremste mehrfach ohne erkennbaren Grund ab. Als der Zeuge anschließend den Toyota im Bereich Lechhauser Brücke überholte und sich vor ihm befand, fuhr dieser auf das Fahrzeug des Zeugen auf. Die alarmierte Polizeistreife stellte anschließend fest, dass die 54-jährige Toyota-Fahrerin stark verwirrt war und den Verkehrsunfall offenbar absichtlich herbeigeführt hat. Verletzt wurde niemand. Die Frau wurde zur weiteren Untersuchung in ein Bezirkskrankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte klärt nun die Hintergründe.

1812 – Aggressiver Ladendieb in Polizeiarrest

Innenstadt – Am gestrigen Dienstag gegen 15.20 Uhr entwendete ein 37-Jähriger offenbar eine Parfümflasche aus einem Kaufhaus am Fuggerplatz. Ein Mitarbeiter wurde auf ihn aufmerksam und verfolgte den Mann, als dieser das Kaufhaus verließ. Eine zwischenzeitlich alarmierte Polizeistreife stellte den Mann im unmittelbaren Umfeld des Kaufhauses fest. Dabei zeigte sich der 37-Jährige unkooperativ und sehr aggressiv. Er folgte nicht den Anweisungen der Beamten und schüttete unvermittelt ein Getränk auf eine Beamtin. Bei der anschließenden Festnahme schlug er nach den Einsatzkräften und wehrte sich massiv gegen die Maßnahmen. Schließlich wurde der Mann gefesselt und vorrübergehend in den Polizeiarrest gebracht. Eine Beamtin wurde durch den Vorfall leicht verletzt, ebenso der 37-Jährige.

Gegen den Mann wird neben Ladendiebstahls unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzungsdelikten ermittelt.

1813 – Nach Unfall geflüchtet

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag wurde ein schwarzer Kia Rio in der Zeit von 08.45 Uhr bis 10.45 Uhr beschädigt. Das Fahrzeug stand geparkt in der Schleiermacherstraße auf Höhe Hausnummer 12. Ein Unbekannter touchierte offenbar mit seinem Fahrzeug den Kia und fuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, weiter. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Ebenfalls in Lechhausen ereignete sich eine weitere mutmaßliche Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde im Zeitraum von Montag, 19.00 Uhr, bis Dienstag, 08.30 Uhr, (12./13.09.2022) ein blauer Opel Astra beschädigt. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt geparkt in der Kreitmayrstraße auf Höhe der Hausnummer 7. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte offenbar den Opel. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Die PI Augsburg Ost bittet Unfallzeugen, sich unter Tel. 0821/323-2310 zu melden.