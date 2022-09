ERLANGEN. (1139) Bereits am Montagabend (12.09.2022) trat ein Exhibitionist in der Erlanger Innenstadt einer jungen Frau gegenüber. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu dem bislang unbekannten Mann.



Die Frau saß in den Abendstunden im Außenbereich einer Gaststätte in der Glockenstraße. Gegen 22:00 Uhr bemerkte sie in der unmittelbaren Nähe einen Mann, der sich ihr gegenüber gezielt entblößte und sich hierbei unsittlich selbst berührte. Anschließend entfernte sich der Mann in Richtung Hauptstraße.

Personenbeschreibung:

Ca. 30 - 40 Jahre alt, ca. 170 - 180 cm groß, schlank mit leichtem Bauchansatz, dunklerer Teint, schwarze Haare (kurz), bekleidet mit schwarzer Jogginghose und dunkelblauem T-Shirt.

Die Kriminalpolizei Erlangen sucht Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können oder die gleichartige Beobachtungen gemacht haben. Entsprechende Mitteilungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.



