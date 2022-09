1344. Vermisstenfall – Planegg

Seit Dienstag, 13.09.2022, gegen 16:00 Uhr, ist ein 62-Jähriger aus dem Alten- und Pflegeheim in der Germeringer Straße in Planegg abgängig. Dort wurde er am selben Vormittag zur Kurzeitpflege aufgenommen.

Da der 62-Jährige körperlich noch mobil ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich zu seiner Wohnanschrift in Geretsried begibt. Der 62-Jährige ist aufgrund einer Erkrankung nicht in der Lage sich selbst zu versorgen.

Trotz intensiver polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnte der 62-Jährige bislang nicht aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

circa 1,70 m groß, circa 70 kg Körpergewicht, schlanke Figur, graue kurze Haare, grauer Vollbart, bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, blauem Kapuzenpulli mit weißer Aufschrift und trägt eventuell eine blaue Baseballkappe

Zeugenaufruf:

Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1345. Widerruf Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissung – Laim

-siehe Nachtrag zur Medieninformation vom 13.09.2022, Nr. 1343

Wie bereits berichtet, wurde am Montag, 12.09.2022, ein 79-Jähriger bei der Polizei als vermisst gemeldet. Dieser konnte am Dienstagabend, 13.09.2022, in München Schwabing wohlbehalten angetroffen werden. Er wurde zu seiner Ehefrau nach Hause gebracht.

1346. Wohnungseinbruch – Neuperlach

Am Dienstag, 13.09.2022, zwischen 09:30 Uhr und 20:45 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf nicht bekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus in Neuperlach ein. Dort begaben sie sich zur Wohnungstüre einer 48-Jährigen mit Wohnsitz in München und öffneten diese gewaltsam. Anschließend begaben sie sich in die Wohnräume und durchsuchten diese nach Stehlgut. Unter der Mitnahme von mehreren tausend Euro Bargeld, flüchteten die unbekannten Täter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in dem Bereich der Quiddestraße, Albert-Schweitzer-Straße und Staudinger Straße (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1347. Organisierter Callcenterbetrug; Versuch durch Gewinnversprechen – Neuhausen

Bereits im Juli 2022 erhielt ein 66-Jähriger mit Wohnsitz in München einen Brief, in welchem ihm ein Gewinn von mehreren zehntausend Euro angekündigt wurde. In der Folge rief ein bislang unbekannter Täter regelmäßig beim Geschädigten an und behauptete, die Gewinnsumme könnte nur ausbezahlt werden, wenn der 66-Jährige Notarkosten in Höhe von mehreren tausend Euro im Voraus bezahlen würde.

Als der Geschädigte angab, nicht im Besitz des geforderten Betrages zu sein, gab der Tatverdächtige in einem späteren Anruf an, die notwendigen Notarkosten vorzustrecken. Tatsächlich bekam der 66-Jährige daraufhin den notwendigen Betrag auf sein Bankkonto überwiesen. Dieses Geld sollte er abheben und in einem Moneyshop an eine bestimmte Adresse überweisen.

Der Geschädigte schöpfte Verdacht und begab sich mit dem Geldbetrag zur Polizeiinspektion 42 (Neuhausen) zur Anzeige.

Es wird nun wegen dem versuchten Trickbetrug mittels Gewinnversprechen und Geldwäsche ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen hat die AG Phänomene der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

1. Die betrügerische Vorgehensweise

Das s.g. „Gewinnversprechen“ ist schon seit längerer Zeit eine bekannte Masche von Trickbetrügern*innen, um gutgläubige Bürger*innen zur Herausgabe / Überweisung von teils hohen Geldbeträgen zu bewegen.

Die Handlungsweise ist immer ähnlich. Anrufer geben sich als Notare, Rechtsanwälte Polizeibeamte oder Bankangestellte aus. Es werden am Telefon hohe Gewinne in Form von Geldbeträgen, Sachleistungen oder aktuell zusätzlich sehr lukrative Geldanlageformen (z.B. Bitcoins) offeriert. Bevor der finanzielle Vorteil jedoch ausbezahlt, zugestellt oder die Gewinnausschüttung der Geldanlage erfolgen kann, müssen erst einmal Geldbeträge (Steuern, Gebühren oder Beträge zur Depoteröffnung) auf ein besonderes Konto überwiesen werden.

2. Präventionstipps

Machen Sie sich bewusst, wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Rufnummern und machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter; keine Telefonnummern und Adressen, keine Bankkontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, vor allem dann nicht, wenn von Ihnen sofortiges Handeln verlangt wird.

Werden Sie am Telefon aufgefordert Zahlungen oder Überweisungen zu tätigen, dann legen Sie umgehend auf und informieren Sie unter der 110 die Polizei. Weder ihre Bank noch andere seriöse Unternehmen verlangen von Ihnen Geschäfte, wie z.B. Kontoeröffnungen, am Telefon abzuschließen.

Sind Sie generell unsicher, dann legen Sie auf und haben Sie keine Scheu die Polizei unter 110 anzurufen. Lieber einmal zu viel als einmal zu spät! Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

1348. Organisierter Callcenterbetrug; Falsche Polizeibeamte; Festnahme einer Abholerin – Berg am Laim

Am Dienstag, 13.09.2022, gegen 10:00 Uhr, rief ein bislang unbekannter Täter bei einem Ehepaar, 63 und 58 Jahre alt, mit Wohnsitz in München an und gab sich als Polizeibeamter aus. Er gab an, dass es in der Nachbarschaft zu mehreren Einbrüchen gekommen wäre und ein Zettel aufgefunden werden konnte mit dem Namen und der Adresse des Ehepaars.

Das Ehepaar durchschaute die Betrugsmasche und während der 63-Jährige den telefonischen Kontakt weiter aufrecht hielt, verständigte seine 58-jährige Ehefrau mittels Mobiltelefon den Polizeinotruf 110.

Dem 63-Jährigen gelang es im weiteren Gespräch eine Geldübergabe zu vereinbaren und bei dieser konnte die Abholerin, eine 28-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Rosenheim, festgenommen werden. Sie wurde anschließend in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München verbracht.

Gegen sie wird nun wegen versuchten Trickbetrugs ermittelt. Die weiteren Ermittlungen hat die AG Phänomene der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

1349. Festnahme nach Einbruch im Verkaufsstand – Ludwigsvorstadt

Am Mittwoch, 14.09.2022, kurz nach Mitternacht, beobachtete ein 47-Jähriger, wie sich ein 39-Jähriger an der Plane eines Verkaufstandes zu schaffen machte und diesen öffnete. Eine 41-Jährige stand zeitgleich vor dem Verkaufsstand und beobachtete die Gegend.

Eine umgehend informierte Polizeistreife konnte noch vor Ort die beiden festnehmen. Der 39-jährige Deutsche ohne festen Wohnsitz war bereits in der Vergangenheit mit ähnlich gelagerten Delikten aufgefallen und wurde mit dem Ziel der Vorführung der Haftanstalt überstellt. Die 41-jährige Deutsche, ebenfalls ohne festen Wohnsitz wurde nach erfolgter Sachbearbeitung wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 52 (Einbruchskriminalität) übernommen.

1350. Verkehrsunfall zwischen Kraftrad und Pkw; eine Person schwer verletzt – Lochhausen

Am Dienstag, 13.09.2022, gegen 12:30 Uhr, fuhr eine 62-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit ihrem Leichtkraftrad auf der Lochhausener Straße stadteinwärts. Zeitgleich fuhr eine 52-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit ihrem Pkw, VW, die Lochhausener Straße stadtauswärts.

An der Auffahrt zur A99 wollte die 62-Jährige die Kreuzung geradeaus überqueren. Die 52-Jährige wiederrum wollte mit ihrem Pkw nach links auf die Auffahrt der A99 abbiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 62-Jährige stieß dabei frontal gegen die hintere rechte Fahrzeugseite des Pkw der 52-Jährigen.

Durch die Wucht des Aufpralls stürzte die 62-Jährige und kam danach auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Pkw wurde nach rechts abgelenkt und stieß in der Autobahnauffahrt gegen den Randstein des Fahrbahnteilers. Die 62-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Am Pkw und am Leichtkraftrad entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Auffahrt auf die Bundesautobahn sowie zwei Fahrstreifen der Lochhausener Straße für die Dauer von etwa zwei Stunden gesperrt werden. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zur Schaltung der Ampel zum Unfallzeitpunkt, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1351. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; eine Person verletzt – Aying

Am Dienstag, 13.09.2022, gegen 20:20 Uhr, fuhr ein 40-Jähriger aus dem Landkreis Miesbach mit einem Pkw, Chevrolet, auf der Kreisstraße M8 von Kleinhelfendorf in Richtung Oberlaus. Zeitgleich fuhr ein 24-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw, Ford, ebenfalls auf der Kreisstraße M8 in die entgegengesetzte Fahrtrichtung des 40-Jährigen.

Bei einem Überholmanöver des 40-Jährigen vor einer Linkskurve kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Beifahrerin des 24-Jährigen wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Nachdem bei dem 40-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und der Gesamtschaden auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr ohne größere Behinderungen wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

1352. Organisierter Callcenterbetrug; sogenannter Schockanruf – Giesing

Am Montag, 12.09.2022, gegen 15:00 Uhr, erhielt eine über 90-Jährige mit Wohnsitz in München einen Anruf einer unbekannten Täterin. Die Anruferin erklärte der über 90-Jährigen, dass ihre Tochter einen Unfall gehabt hätte und dabei eine andere Frau getötet worden wäre.

Damit die Tochter nicht ins Gefängnis käme, müsse die über 90-Jährige eine Kaution von mehreren zehntausend Euro bezahlen. Die über 90-Jährige rief ein Taxi, um damit zur Bank zu fahren um den geforderten Betrag abzuheben.

Auf dem Weg zur Bank erklärte sie dem 44-jährigen Taxifahrer mit Wohnsitz in München ihr Vorhaben. Dem 44-Jährigen kam die ganze Angelegenheit seltsam vor und er überzeugte die über 90-Jährige Anzeige bei einer Polizeidienststelle zu erstatten. Der Taxifahrer fuhr die Seniorin im Anschluss noch zur nächstgelegenen Dienststelle zur Anzeigenaufnahme.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die AG Phänomene der Münchner Kriminalpolizei.

1353. Organisierter Callcenterbetrug; sogenannter Schockanruf – Aying

Am Dienstag, 13.09.2022, gegen 11:20 Uhr, meldete sich eine Bankmitarbeiterin beim Polizeinotruf. Sie teilte mit, dass eine über 80-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München bereits in der Vergangenheit mehrfach versucht habe höhere Geldbeträge auf ein Konto in Litauen zu überweisen. Dies kam der Bankmitarbeiterin komisch vor, weshalb sie die Polizei verständigte.

Im Gespräch mit der über 80-Jährigen ermittelten die Polizeibeamten, dass diese bereits seit dem 09.05.2022 immer wieder von bislang unbekannten Tätern angerufen worden sei. Hierbei war mal eine männliche Person und mal eine weibliche Person am Telefon. Die Täter sagten der über 80-Jährigen, dass sie noch offene Rechnungen habe. Um Druck aufzubauen sagten sie der Seniorin, dass über das Amtsgericht Polizeibeamte zu ihr geschickt werden würden, um etwas zu pfänden.

Die über 80-Jährige versuchte immer die geforderten Beträge zu überweisen. Diese wurden zum Großteil von der Bank zurückgehalten. Dennoch gelang es der über 80-Jährigen einmal einen Betrag in Höhe von mehreren zehntausend Euro zu überweisen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die AG Phänomene.

1354. Organisierter Callcenterbetrug; sogenannter Schockanruf – Maxvorstadt

Am Dienstag, 13.09.2022, gegen 18:30 Uhr, erhielt eine über 90-Jährige mit Wohnsitz in München einen Anruf von bislang unbekannten Tätern. In diesem Telefonat wurde ihr gesagt, dass ein Angehöriger in einen schweren Unfall verwickelt sei und sie daher eine Kaution für diesen stellen müsse.

Daraufhin übergab die Seniorin an ihrem Wohnsitz Bargeld und Goldmünzen im Wert von mehreren zehntausend Euro an einen unbekannten Abholer. Erst einige Zeit später informierte die über 90-Jährige den Polizeinotruf, nachdem ihr Zweifel an der Richtigkeit der Angaben der unbekannten Täter kamen.

Die Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die AG Phänomene.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Karolinenplatz, Barer Straße, Gabelsbergerstraße und Brienner Straße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3 -AG Phänomene- Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.