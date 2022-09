Gilching, Lkr. Starnberg, 14.09.2022

Wie mit Pressemitteilung vom 12.09.2022 berichtet, ereignete sich am Samstag, 10.09.2022 in Gilching ein versuchtes Tötungsdelikt.

Am Montag, 12.09.2022, konnte nun ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Der 31-jährige Gilchinger wurde am gestrigen Dienstag, 13.09.2022 einem Ermittlungsrichter vor dem Amtsgericht München vorgeführt und anschließend in eine bayerische Justizvollzugsanstalt gebracht. Ihm wird versuchter Mord in sechs Fällen vorgeworfen.