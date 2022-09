BERGEN, LKR. TRAUNSTEIN. Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bergen am Dienstagvormittag, 14. September 2022, entstand Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand, die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Am Dienstagvormittag, 13.09.2022, gegen 11:00 Uhr brach in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Weißachener Straße in Bergen ein Feuer aus. Glücklicherweise bemerkte ein Bewohner des Hauses eine Rauchentwicklung im Treppenhaus und setzte umgehend einen Notruf ab. Der schnell am Brandort eingetroffenen Feuerwehr gelang es, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und zu verhindern, dass sich dieses weiter ausbreitet. In der betroffenen Wohnung im 1. Obergeschoss entstand Sachschaden von rund 50.000 Euro. Die Wohnung ist vorübergehend nicht mehr bewohnbar.

Glücklicherweise wurde durch den Brand niemand verletzt. Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) der Kripo Traunstein übernahmen vor Ort die Sachbearbeitung. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen aktuell nicht vor.