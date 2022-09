WÜRZBURG UND HÖCHBERG, LKR. WÜRZBURG. Gleich drei Fälle von Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen sind im Laufe des Montags bei der Polizei zur Anzeige gebracht worden. Von dem oder den Tätern fehlt bislang noch jede Spur. Daher hofft die Polizei nun auch um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Ein Fall im Würzburger Stadtteil Zellerau

Ein Fahrzeugbesitzer hatte seinen grauen Mercedes am Sonntagmittag, gegen 12.00 Uhr, in der Höchberger Straße in Würzburg geparkt. Als er am nächsten Morgen gegen 09.00 Uhr zurückkehrte, bemerkte er, dass u. a. sein Portemonnaie aus dem Pkw entwendet wurde.

Zwei weitere Fälle in Höchberg

Zwei gleichgelagerte Fälle ereigneten sich im Zeitraum zwischen Sonntagabend, 20.30 Uhr, und Montagnachmittag, 13.30 Uhr, im Winterleitenweg in Höchberg. Hier wurden eine Geldbörse und weitere Gegenstände aus einem grauen Opel Corsa und einem Ford Transit entwendet.

Wie der oder die Täter in die jeweiligen Fahrzeuginnenräume gelangt sind, ist bislang noch unklar und Gegenstand der andauernden Ermittlungen, die aufgrund des naheliegenden Tatzusammenhangs zentral von der Polizeiinspektion Würzburg-Land übernommen wurden.

Wer möglicherweise sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung der Diebstähle beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1630 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Land in Verbindung zu setzen.