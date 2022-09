REGENSBURG. Eine 80-jährige Regensburgerin erhielt am Montag einen Schockanruf. Die Betrüger täuschten eine Notsituation vor und erlangten Münzen in sechsstelliger Höhe.

Am 12. September 2022, gegen 10:30 Uhr, erhielt eine 80-Jährige aus dem Stadtsüden einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten, der Geld von ihr forderte. Die Frau sollte eine hohe Kaution für die Beteiligung ihrer Tochter an einem Verkehrsunfall aufbringen. Sie erkannte den Betrug nicht und übergab zur Mittagszeit vor ihrem Wohnhaus Münzen an eine unbekannte Frau. Die echte Polizei wurde erst verständigt, als die Frau bereits weg war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz warnt eindringlich vor dieser und ähnlich gelagerten Betrugsmaschen.

Die wichtigsten Tipps der Polizei gegen Callcenter-Betrüger:

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch Polizisten oder andere angebliche Amtspersonen, die beispielsweise für Verwandte in einer Notsituation Geld fordern.

Die Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück!

Übergeben Sie nie Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte!

Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! Im Zweifel ...110 wählen!

Die Erreichbarkeiten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen finden Sie unter:

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/kriminalpolizeiliche-beratungsstellen/006229/index.html