1805 – Kelleraufbrüche

Lechhausen – Am vergangenen Wochenende (mutmaßlich in der Nacht vom 09./10.09.2022 – Fr./Sa.) wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Klausstraße (Bereich der einstelligen Hausnummern) insgesamt drei Kellerabteile aufgebrochen. Bei zwei Abteilen wurden die Vorhängeschlösser aufgezwickt und anschließend hochwertige Handwerksmaschinen (Bohrmaschine, Flex, Stichsäge u. ä. vorwiegend der Marken Makita und Bosch) aber auch andere Gegenstände entwendet. Im dritten Kellerabteil fand der Dieb offenbar nichts Stehlenswertes vor. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro, der Sachschaden hingegen lediglich ca. 100 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

1806 – Doppeltes Teamwork: Team Diebstahl vs. Team Festnahme

Innenstadt – Am gestrigen Montag (12.09.2022) gegen 16.40 Uhr beobachtete der Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäftes in der Bahnhofstraße drei junge Burschen, die in der Umkleidekabine verschwanden. Kurz verließ das Trio das Geschäft mit drei gleichen Pullis im Wert von je 100 Euro, ohne diese zu bezahlen. Als ihnen der Ladendetektiv hinterher ging, flüchteten die Jugendlichen und stiegen in die Straßenbahn ein. Die bereits vorab informierte Polizeistreife traf zeitgleich mit dem Detektiv am Bahnsteig ein und gemeinsam wurde das Diebes-Trio dann festgesetzt. Die Beute wurde dem Detektiv übergeben, die Jugendlichen mit auf die Dienststelle genommen. Die Ladendiebe im Alter zwischen 15 und 16 Jahren wurden nach der Anzeigenaufnahme von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt.

1807 – Treppensturz mit Fahrrad

Innenstadt – Großes Glück hatte gestern (12.09.2022) kurz nach 17.00 Uhr ein 13-Jähriger, der – aus welchen Gründen auch immer – die Treppen am Eisenberg mit seinem Fahrrad hinunter fuhr. Bei dem Fahrmanöver stürzte der Schüler und fiel die letzten fünf Meter kopfüber die Treppen in Richtung Elias-Holl-Platz hinunter. Dort prallte er mit dem Kopf auf dem Boden auf und war kurzzeitig bewusstlos. Als der Rettungsdienst und die Polizei kurz darauf eintrafen, war der junge Radler bereits wieder bei Bewusstsein. Der äußerlich unverletzt wirkende 13-Jährige trug einen

Fahrradhelm, der ihn vermutlich vor größeren Verletzungen geschützt hatte. Er kam dennoch zur genaueren Untersuchung und Beobachtung zunächst in die Uniklinik und anschließend in die Kinderklinik. An seinem Fahrrad war u.a. die Gabel gebrochen, der Schaden am Rad dürfte mehrere hundert Euro betragen.