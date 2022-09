Unfallfluchten im Bereich der Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Am Montagmorgen parkte eine Fahrzeugbesitzerin ihren schwarzen Fiat Punto kurz nach 07.00 Uhr auf Höhe des Norma-Supermarkts in der Bürgstädter Straße am rechten Fahrbahnrand. Als sie nachmittags gegen 13.15 Uhr zurückkehrte, stellte sie einen Unfallschaden am linken Außenspiegel fest. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Der Verursacher ist bislang noch unbekannt.

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Montagabend, im Zeitraum zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr, auf dem Parkplatz des DM-Marktes in der Seehecke. Dort stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen geparkten Audi A5. Der Verursache fuhr ebenfalls weiter, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Am Kotflügel des Audis entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 500 Euro.

In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Miltenberg um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09371/945-0.

Unfallfluchten im Bereich der Polizeiinspektion Obernburg

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Ein weißer Opel, der in der Großwallstädter Straße geparkt war, ist im Zeitraum zwischen Sonntagabend, 18.00 Uhr, und Montagvormittag, 10.00 Uhr, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Verursacher hinterließ an der linken Fahrzeugseite einen Sachschaden, der sich auf etwa 3.000 Euro belaufen dürfte.

SULZBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Bereits am vergangenen Freitag ist ein unbekanntes Fahrzeug in der Hauptstraße an einem Kleintransporter eines Paketzustellers hängen geblieben. Hierdurch entstand am linken Außenspiegel ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Der Verkehrsunfall muss sich dem Sachstand nach kurz vor 13.30 Uhr ereignet haben.

In diesen beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Obernburg um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06022/629-0.

Pkw von Fahrbahn abgekommen - Fahrer verstorben

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagmorgen ein 47-jähriger Pkw-Fahrer verstorben. Mit den Ermittlungen zum Unfallhergang ist die Polizeiinspektion Obernburg betraut.

Nach ersten Ermittlungserkenntnissen war der 47-Jährige gegen 06.30 Uhr die Ortsverbindungsstraße zwischen Elsenfeld und Eichelsbach unterwegs. Hier ist der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Wasserspeicher geprallt. Der Fahrer und einzige Insasse des Fahrzeugs zog sich schwere Verletzungen zu und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Trotz der sofort eingeleiteten medizinischen Notversorgung erlag der Mann nach dem Transport in ein Krankenhaus seinen Verletzungen.

Neben Streifenbesatzungen aus Obernburg und Miltenberg befanden sich auch die örtliche Feuerwehr, der Rettungsdienst und ein Notarzt im Einsatz. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg auch ein Sachverständiger hinzugezogen.

Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise zur Klärung des Unfallhergangs beitragen können, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 mit der Polizeiinspektion Obernburg in Verbindung zu setzen.

Verkehrskontrolle - Autofahrer unter Drogeneinfluss

ERLENBACH, LKR. MILTENBERG. Am frühen Dienstagmorgen stellte die Obernburger Polizei bei einer Verkehrskontrolle einen Pkw-Fahrer fest, der unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs war.

Kurz vor 02.00 Uhr morgens fiel der Streife in der Bahnstraße ein 34-Jähriger während einer Verkehrskontrolle auf. Es ergaben sich Anhaltspunkte, die einen erst kürzlich zurückliegenden Konsum von Drogen nahelegten. Der Mann musste in der Folge seinen VW stehen lassen. Zudem musste eine Blutentnahme durchgeführt werden.

Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann wieder entlassen werden. Gegen ihn wird nun wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit ermittelt.

Nach häuslichem Streit - 32-Jähriger leistet bei Gewahrsam gleich zweimal Widerstand - Zwei Beamte verletzt

MILTENBERG. Ein 32-Jähriger, der sich bereits seit Montagabend in Polizeigewahrsam befand, hat am Dienstagmorgen wiederholt heftigen Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen geleistet. Da er die Beamten auch tätlich angriff, wurde er unter Einsatz unmittelbaren Zwangs überwältigt. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenghaus gebracht und soll im Anschluss in einer psychiatrischen Einrichtung amtlich untergebracht werden.

Die Miltenberger Polizei hatte den offenbar stark alkoholisierten 32-Jährigen am Montagabend nach einem heftigen Streit mit seiner Ehefrau in Gewahrsam genommen. Bereits hier widersetzte er sich der Maßnahme, wodurch er unter Einsatz unmittelbaren Zwangs zur Dienstelle transportiert und in einen Haftraum gebracht werden musste. Seine Entlassung war nach erfolgter Ausnüchterung am darauffolgenden Morgen geplant. Nachdem er das Dienstgebäude gegen 05.30 Uhr verlassen hatte, wurde er jedoch erneut hochaggressiv und schrie lautstark. Er zeigte sich zudem psychisch auffällig und musste daher erneut unter Einsatz unmittelbaren Zwangs in eine Arrestzelle gebracht werden. Ziel der Maßnahme war die Veranlassung einer behördlichen Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Einrichtung.

Während seinem neuerlichen Gewahrsam begann der 32-Jährige, sich selbst Verletzungen zuzufügen. Um dies zu unterbinden, betraten die Beamten den Haftraum. Daraufhin wurden sie von dem weiterhin hochaggressiven Mann tätlich angegriffen. Um die massiven Schläge und Tritte des Beschuldigten abzuwehren, machten die Polizisten auch von ihrem Distanzelektroimpulsgerät - auch bekannt als Taser - Gebrauch. Zwei Polizeibeamte wurden durch die tätlichen Angriffe des 32-Jährigen verletzt. Einer von ihnen so schwer, dass er seinen Dienst vorzeitig abbrechen musste.

Der Beschuldigte wurde aufgrund seiner Verletzungen einem Arzt vorgestellt und anschließend vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Er soll im Anschluss seines Klinikaufenthalts in einem Bezirkskrankenhaus amtlich untergebracht werden.

Nach Körperverletzungsdelikt - Polizei sucht Zeugen

MILTENBERG. Am Montag hat ein Jugendlicher Anzeige bei der Polizei erstattet und angegeben, von einem bislang noch Unbekannten in der Gartenstraße geschlagen worden zu sein. Um die Tat aufklären zu können, hofft der Sachbearbeiter nun auch auf Zeugenhinweise.

Der Jugendliche gab an, sich am späten Sonntagnachmittag gemeinsam mit Freunden an einer Sitzbank in der Gartenstraße aufgehalten zu haben. Hier sei er zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr von einem Unbekannten zunächst nach einer Zigarette gefragt und anschließend angegriffen worden sein. Der Geschädigte erlitt zwar starke Schmerzen, zog sich dem Ermittlungstand nach jedoch keine schwerwiegenden Verletzungen zu. Der Täter sei geflüchtet, als Zeugen eingreifen wollten.

Von dem Angreifer liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Männlich, ca. 25 Jahre alt

Etwa 190 cm groß, athletische Figur

Kurze Haare

Wer die Auseinandersetzung am Sonntag beobachtet hat oder vielleicht Hinweise zu dem bislang noch unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 09371/945-0 bei der Polizeiinspektion Miltenberg zu melden.