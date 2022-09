SCHÖNAU AM KÖNIGSSEE, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am frühen Samstagmorgen, 27. August 2022, gerieten mehrere Pkws auf einem Großparkplatz in Schönau am Königssee in Brand (wir berichteten, Link siehe unten). Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Traunstein konnte ein dringend tatverdächtiger Mann festgenommen werden. Er befindet sich in Untersuchungshaft, die Ermittlungen der Kripo dauern weiterhin an.

Wie bereits berichtet, wurden am 27.08.2022 gegen 04:20 Uhr auf dem Großparkplatz am Königssee in Schönau am Königssee insgesamt sieben Fahrzeuge durch vorsätzliche Brandlegung beschädigt bzw. brannten vollständig aus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt.

Zahlreiche Streifen der Polizeiinspektion Berchtesgaden und umliegender Dienststellen waren in der Tatnacht in der sofort eingeleiteten Tatortbereichsfahndung involviert. Der Kriminaldauerdienst der Kripo Traunstein übernahm umgehend die Ermittlungen. Am Tatort wurde umfangreiches Spurenmaterial gesichert und zahlreiche Vernehmungen durchgeführt. Wie in solchen Fällen üblich, übernahm in weiterer Folge das für Branddelikte zuständige Fachkommissariat 1 der Kripo Traunstein die weiteren Ermittlungen.

Den Brandfahndern gelang es, im Zuge der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungsarbeit einen Tatverdächtigen festzunehmen. Der Mann, ein 32-jähriger britischer Staatsangehöriger, der in der Region wohnhaft war, wurde auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt. Das Motiv des Tatverdächtigen ist bislang nicht bekannt.

Die Ermittlungen der Kripo Traunstein laufen weiterhin auf Hochtouren. Die Brandfahnder sind auch noch immer auf der Suche nach Zeugen und richten sich daher erneut an die Bevölkerung:

Wer hat in der Nacht von Freitag (26.08.2022) auf Samstag (27.08.2022) bzw. zur Tatzeit gegen 04:20 Uhr im Umfeld des Großparkplatzes in Schönau am Königssee verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit den Brandstiftungen in Verbindung stehen könnten?

Wem sind in dieser Zeit in Schönau am Königssee verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer kann sonstige Hinweise geben?

Zeugen fiel in der Nacht ein Mann auf, der wie folgt beschrieben werden kann: auffallend groß (ca. 1,90m), sehr schlaksige Figur; bekleidet mit einer kurzen blauen Hose. Der Mann stand im Bereich der Tourist-Info am Parkplatz Königssee und könnte für die Kripo ein wichtiger Zeuge sein.

Der Mann sowie alle, die in dieser Angelegenheit noch Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Telefonnummer (0861) 9873-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.