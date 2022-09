Gilching, Landkreis Fürstenfeldbruck, 10.09.2022

Samstagnacht, 10.09.2022, gerieten vor dem Restaurant „El Diablo“, Am Bahnhof in Gilching mehrere Personen in Streit. In der Folge näherte sich aus Richtung Bahnhof Argelsried plötzlich ein Pkw und erfasste einen 45-Jährigen aus dieser Personengruppe.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt in dem Fall und bittet um Zeugenhinweise.

Der Vorfall ereignete sich gegen 00:45 Uhr. Der unbekannte Täter flüchtete anschließend mit einem schwarzen Audi Q5 mit Starnberger Kennzeichen.

Der Geschädigte wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, er erlitt Schürfwunden und Prellungen, die noch vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt wurden.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Personen, die Hinweise zu dem beschriebenen Vorfall oder den beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 bei den Ermittlern zu