1799 – Fair Play gilt auch nach Spielende – stattdessen: Stranfanzeigen

Hochzoll – Nach einem Fußballspiel der B-Klasse West feierten einige Fans offenbar noch etwas weiter. Manche allerdings in einer nicht tolerierbaren Art und Weise:

Als ein Taxifahrer gestern (11.09.2022) kurz vor 20.30 Uhr mit einem Fahrgast an der Zugspitzstraße vorbei fuhr, wurde aus einer Gruppe heraus gegen das Taxi getreten und geschlagen. Die Folge: eine Delle in der Seitentüre mit mehreren hundert Euro Schaden. Als der 59-jährige Taxifahrer daraufhin ausstieg und die mindestens vierköpfige Gruppe zur Rede stellte, schlug einer von ihnen unmittelbar auf ihn ein. Nach Schlägen auf den Kopf ging der Geschädigte kurz zu Boden, konnte sich aber in sein Taxi flüchten und den Notruf auslösen. Zeitgleich war eine Zivilstreife der Polizei vor Ort und konnte die Gruppe bis zum Eintreffen der uniformierten Streifen festhalten.

Die drei Männer im Alter von 19, 30 und 36 Jahren sowie eine 26-jährige Frau verhielten sich dabei nicht nur verbal aggressiv, sondern sperrten sich im Anschluss zum Teil massiv gegen ihre vorläufige Festnahmen, so dass Fesselungen erforderlich waren. Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt, konnten aber ihren Dienst fortsetzen. Insbesondere die 26-Jährige trat dabei einen Polizeibeamten und spuckte eine Polizeibeamtin an. Das Quartett wurde schließlich zur Unterbindung weiterer Straftaten in den Polizeiarrest eingeliefert.

Während der Durchsetzung der polizeilichen Maßnahmen versuchte eine Gruppe von etwa acht Personen verbal auf die Einsatzkräfte einzuwirken. Dies führte schließlich dazu, dass gegen zwei Personen des heimischen Fußballclubs (Trainer und Spieler) Platzverweise ausgesprochen werden mussten, denen die Betroffenen erst nachkamen, als der Einsatz eines Diensthundes angekündigt wurde.

Gegen die erste Gruppe werden nun Strafverfahren u. a. wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung, Beleidigung, Widerstand und tätlicher Angriff auf Polizeivollzugsbeamte eingeleitet.

1800 – Verkehrskontrolle mit Folgen

Hochzoll – Am gestrigen Sonntag (11.09.2022) gegen 14.15 Uhr, wurde ein 20-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Friedberger Straße kontrolliert, nachdem sein blaues Versicherungskennzeichen (aktuell sind seit März 2022 grüne Versicherungskennzeichen Pflicht) offenbar nicht zu seinem Gefährt passte. Außerdem zeigte der junge Mann drogentypische Verhaltensmuster. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Das blaue Versicherungskennzeichen war zur Fahndung ausgeschrieben, weil es samt E-Scooter als gestohlen gemeldet worden war. Der 20-Jährige gab schließlich an, dass sein Vater der Eigentümer des E-Scooter sein und er mehrere Kennzeichen besitzen würde. Nachdem flugs eine richterliche Anordnung eingeholt worden war, wurde noch am Nachmittag das gemeinsame Wohnanwesen von Vater und Sohn durchsucht. Das Ergebnis:

Es wurden insgesamt sechs E-Scooter aufgefunden, von den zwei wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben waren. Außerdem wurde während der Durchsuchung aus einem der Zimmer Marihuana-Geruch wahrgenommen. Hier stellten die Beamten dann auch noch mehrere Gramm (im mittleren zweistelligen Bereich) Marihuana und andere Rauschmittel und Zubehör sicher. Wem der Bewohner die Betäubungsmittel zuzuordnen sind, wird derzeit noch abgeklärt.

1801 – Unfallflucht: Zeugen gesucht

Hochzoll – Im Zeitraum vom 22.08.2022 – 11.09.2022 wurde ein in der Falkensteinstraße (Höhe Hausnummer 2) geparkter schwarzer Mercedes CLK angefahren. Der Streifschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Es konnte roter Fremdlack gesichert werden, so dass davon auszugehen ist, dass der unbekannte Verursacher mit einem roten Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

1802 – Von Stein getroffen: Zeugensuche

Oberhausen – Am gestrigen Sonntag (11.09.2022) gegen 14.00 Uhr, war ein Autofahrer im Bereich der Thomas-Breit-Straße unterwegs. Als er die Fußgängerüberführung am Nordfriedhof durchfuhr, schlug ein walnussgroßer Stein auf der Windschutzscheibe mittig ein, durchschlug diese aber nicht. Der Schaden wurde mit rund 500 Euro angegeben. Der Autofahrer konnte keine Personen auf der Überführung wahrnehmen, so dass nicht klar ist, auf welche Weise (absichtlich oder unabsichtlich) der Schaden verursacht wurde.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.