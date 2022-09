SCHWANDORF, LKR. SCHWANDORF. Am Sonntag wurde ein mutmaßlicher Schleuser am Bahnhof Schwandorf festgenommen. Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Sonntag, 11. September 2022, wurden gegen 22.30 Uhr acht männliche Personen am Bahnhofsparkplatz in Schwandorf einer Personenkontrolle unterzogen. Lediglich ein 37-jähriger Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit führte ein Ausweisdokument mit sich. Er gab an, dass die anderen sieben Personen, nach ersten Erkenntnissen wohl ebenfalls Syrer, nach Deutschland eingereist sind und er sie in eine deutsche Großstadt bringen wolle. Bei allen anderen sieben Personen konnten keine Identitätsnachweise aufgefunden werden. Im Rahmen der Kontrolle wurden Anhaltspunkte für eine mögliche Schleusung der sieben Personen durch den 37-Jährigen gewonnen. Er wurde deshalb vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Amberg übernommen. Der Beschuldigte wird zur Klärung der Haftfrage am heutigen Nachmittag (12. September 2022) dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen den dringend Tatverdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg Haftbefehl erlassen. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die mutmaßlich eingeschleusten Personen wurden in eine Erstaufnahmeeinrichtung gebracht.