1329. Versuchtes Tötungsdelikt; ein Tatverdächtiger festgenommen – Haidhausen

Am Samstag, 10.09.2022, gegen 04:45 Uhr, attackierte ein 28-jähriger Deutscher auf einer geschlossenen psychiatrischen Station in einem Münchner Klinikum eine 38-jährige deutsche Mitpatientin in deren Krankenzimmer. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand würgte der 28-Jährige die Frau mit beiden Händen. Eine Bettnachbarin der 38-Jährigen wurde davon wach, erkannte die Situation und drückte den Patientennotruf. Ein herbeigeeilter Krankenpfleger konnte den 28-Jährigen schließlich von weiteren Angriffen abhalten. Die 38-Jährige wurde zur Überwachung auf die Intensivstation verlegt, eine akute Lebensgefahr besteht nicht.

Die polizeilichen Ermittlungen in dieser Sache wurden umgehend vom Kommissariat 11 des Polizeipräsidiums München übernommen. Noch am Tatort wurden in der Folge die notwendigen akribischen Sicherungsmaßnahmen von der Spurensicherung durchgeführt. Die Ermittlungen zum Motiv, dem Hintergrund der Tat und zu dem Tatverdächtigen dauern an.

Gegen den 28-Jährigen wurde durch den Ermittlungsrichter ein Unterbringungsbefehl erlassen.

1330. Körperverletzungsdelikt; eine Person verletzt – Ottobrunn

Am Samstag, 10.09.2022, gegen 04:40 Uhr, fiel einem 25-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck in der Putzbrunner Straße eine verletzte Person am Gehweg auf. Der 25-Jährige verständigte daraufhin umgehend den Polizeinotruf 110.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es sich bei der verletzten Person um einen 31-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München handelt, welcher auf dem Weg nach Hause war.

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass dieser auf Höhe der Putzbrunner Straße zunächst von zwei Männern nach Zigaretten gefragt wurde. Daraus entstand ein verbaler Streit, in Folge dessen einer der unbekannten Täter ein Messer zog und in Richtung des 31-Jährigen stach. Der 31-Jährige griff nach dem Messer und verletzte sich dabei an der Hand. Im Anschluss entfernten sich die unbekannten Täter von der Tatörtlichkeit.

Der 31-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur ambulanten medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den beiden Tätern verlief ohne den gewünschten Erfolg.

Das Kommissariat 26 (Gewaltdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, beide ca. 175 cm groß; sie trugen dunkle Oberbekleidung, blaue Hosen (Jeans) und weiße Schuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Putzbrunner Straße (Ottobrunn) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1331. Staatsschutzrelevantes Delikt – Obergiesing

Am Donnerstag, 08.09.2022, gegen 01:30 Uhr, befand sich ein 28-jähriger indischer Staatsangehöriger als Fußgänger im Bereich der Chiemgaustraße/Scharfreiterstraße. Dort wurde er von zwei ihm nicht bekannten Männern zunächst nach Zigaretten gefragt. Der 28-Jährige gab an, keine Zigaretten zu haben und setzte seinen Weg fort. Die unbekannten Männer gingen ihn daraufhin zunächst verbal an, bevor sie ihn mit körperlicher Gewalt zu Boden brachten. Als der 28-Jährige bereits am Boden lag, wurde er zudem durch einen der Männer getreten.

Der 28-Jährige stand wieder auf und rannte zu seinem in der Nähe befindlichen Wohnort. Die Tatverdächtigten verfolgten ihn und brachten ihn im Treppenhaus erneut mit einem Tritt in den Rücken und einem Faustschlag ins Gesicht zu Boden. Erst als die Tatverdächtigen von ihm abließen, gelang es dem 28-Jährigen sich in seine Wohnung zu begeben. Hilfesuchend wandte er sich an einen 33-Jährigen Nachbarn, welcher die Polizei verständigte.

Die verständigten Einsatzkräfte konnten noch in Tatortnähe zwei Tatverdächtige festnehmen. Bei ihnen handelt es sich um einen 25-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Weilheim-Schongau und einen 28-Jährigen mit Wohnsitz in München. Die beiden Tatverdächtigen wurden am Folgetag einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfragte vorgeführt. Dieser ordnete keine Untersuchungshaft an und die beiden Tatverdächtigen wurden wieder entlassen.

Der 28-Jährige erlitt wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Im Rahmen er ersten Ermittlungen stehen die Beschuldigten auch für eine weitere Gewalttat unter dringendem Tatverdacht, die sich am Mittwoch, 07.09.2022 gegen 23:05 Uhr in räumlicher Nähe ereignete.

In diesem Fall war ein 47-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger vor einem Wohnanwesen in der Schwanseestraße zunächst angepöbelt und anschließend unvermittelt ins Gesicht geschlagen worden. Auch hier verlagerte sich die Auseinandersetzung in das Treppenhaus des Wohnanwesens, wo mehrere Nachbarn auf den Vorfall aufmerksam wurden. Die 43-Jährige Ehefrau des 47-Jährigen wurde bei dem Versuch ihrem Mann zu Hilfe zu kommen, von den Tätern gepackt und weggestoßen. Sie erlitt hierbei keine behandlungsbedürftigen Verletzungen.

Einer der Täter warf einen im Treppenhaus befindlichen Kinderwagen nach dem 47-Jährigen. Dieser Angriff konnte jedoch durch einen 57-Jährigen Nachbarn abgewehrt werden. Im Anschluss schlug der Täter dem 47-Jährigen mehrfach ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde.

Im Rahmen dieses Übergriffs wartete der zweite Täter vor dem Treppenhaus und wurde selbst nicht handgreiflich. Nach Beendigung der Tathandlungen entfernten sie sich gemeinsam in Richtung Oberaudorfer Straße.

Im Rahmen der Festnahme zu dem erstgenannten Vorfall erhärtete sich der Verdacht gegen den 25-Jährigen und 28-Jährigen aufgrund der Personenbeschreibung, des Tatablaufs und der räumlicher Nähe der beiden Tatorte.

Die weiteren Ermittlungen hat des Fachkommissariat 44 (Politisch motivierte Kriminalität – rechts) übernommen.

1332. Einbruch in ein Einfamilienhaus – Moosach

Im Zeitraum von Mittwoch, 17.08.2022, bis Sonntag, 11.09.2022, befand sich ein 65-Jähriger mit Wohnsitz in München im Urlaub. Bei seiner Rückkehr stellte er an einem Fenster zum Kellergeschoss Hebelspuren fest und verständigte die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter über dieses Kellerfenster in das Kellergeschoss in das Einfamilienhaus und durchsuchten in der Folge die Wohnräumlichkeiten. Die Täter entwendeten hierbei Bargeld und Kosmetika im Wert von mehreren hundert Euro.

Im Anschluss an die Tathandlung verließen die Täter das Einfamilienhaus und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Angerlohstraße und Untere Angerlohe (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1333. Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Pkw; eine Person verletzt – Neuhausen

Am Sonntag, 11.09.2022, gegen 17:50 Uhr, fuhr ein 50-Jähriger mit Wohnsitz in München auf einem Fahrrad auf der Leonrodstraße stadtauswärts und wollte die Kreuzung zur Dachauer Straße geradeaus überqueren. Er benutzte hierbei den in Fahrtrichtung rechts gelegenen Radweg.

Zeitgleich fuhr ein 35-Jähriger mit Wohnsitz in München in einem Daimler Pkw die Dachauer Straße in Richtung stadteinwärts und beabsichtigte die Kreuzung zur Leonrodstraße in gerader Richtung zu überqueren.

An der beschriebenen Kreuzung missachtete der Radfahrer nach aktuellem Ermittlungsstand das für ihn geltende Rotlicht und fuhr in die Kreuzung ein. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw. Der 50-Jährige wurde hierbei zunächst von der Front des Pkw erfasst und stürzte in der Folge auf die Fahrbahn.

Der Radfahrer wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Durch das Tragen eines Fahrradhelmes wurden nach den ersten Feststellungen der Polizei bei der Unfallaufnahme vor Ort schwerere Kopfverletzungen vermieden.

Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu diesbezüglich zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei deshalb allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

Dazu appelliert die Münchner Polizei an alle Verkehrsteilnehmenden, sich stets vorausschauend, umsichtig und vorsichtig im Straßenverkehr zu verhalten und gegenseitig Rücksicht, insbesondere auf die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden, zu nehmen.

1334. Verkehrsaufklärungsaktion

Sicher zur Schule - Sicher nach Hause 2022

Es ist wieder soweit für mehr als 16.000 Kinder im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München beginnt am

Dienstag, 13. September 2022

mit dem ersten Schultag der „Ernst des Lebens“. Der tägliche Schulweg stellt dabei eine besondere Herausforderung dar.

Im Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramm 2030 „Bayern mobil - sicher ans Ziel“ hat die Schulwegsicherheit einen hohen Stellenwert. Gerade die Schulanfänger bedürfen einer besonderen Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme im Straßenverkehr.

Es muss uns Erwachsenen bewusst sein, dass Kinder die Welt mit anderen Augen und auch aus einer anderen Perspektive erleben. Sie denken und verhalten sich anders als Erwachsene. Weil ihnen die Erfahrung fehlt, können sie auch die Gefahren des Straßenverkehrs noch nicht richtig einschätzen. Kinder sind spontan und impulsiv; sie reagieren häufig emotional.

Daher unser Appell an alle motorisierten Verkehrsteilnehmer

Verhalten Sie sich generell so, dass sie Kinder nicht gefährden - und das nicht nur in den ersten Wochen nach Schulanfang, sondern immer.

Versuchen Sie, sich in die Kinder hineinzuversetzen. Rechnen Sie mit spontanem Verhalten von Kindern und reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit.

Versichern Sie sich beim Abbiegen, dass sich kein Fußgänger oder Radfahrer im „Toten Winkel“ Ihres Fahrzeuges befindet!

Kinder sind mehr an Spaß und Spiel interessiert als an Sicherheit. Fahren Sie daher vorausschauend und seien Sie stets bremsbereit.

An Bushaltestellen sowie generell in der Nähe von Schulen und in Wohngebieten ist besondere Vorsicht geboten. Fahren Sie hier mit besonderer Aufmerksamkeit und rechnen Sie mit dem plötzlichen Auftauchen von Kindern.

Beachten Sie im Interesse der besseren Sichtbarkeit von Kindern, insbesondere an Kreuzungen und Einmündungen, im Bereich von Fußgängerüberwegen sowie im Nahbereich von Schulen die Park- bzw. Haltverbote.

Im Rahmen der Gemeinschaftsaktion „Sicher zur Schule - Sicher nach Hause“ intensiviert die Münchner Polizei vom ersten Schultag am Dienstag, 13.09.2022 bis zum Freitag, 30.09.2022 die Überwachung der Schulwege und Schulbushaltestellen. Dabei werden die Schüler - vor allem die ABC-Schützen - auf Gefahrenstellen hingewiesen und angehalten, sich entsprechend zu verhalten.

Für die Begleitpersonen, wie Eltern sowie Großeltern, hat die Münchner Polizei wichtige Tipps, welche im Rahmen von Elternabenden und bei der Schuleinschreibung schon einmal thematisiert wurden. Zusätzlich können auf den Webseiten der meisten Grundschulen der Landeshauptstadt München und des Landkreises München Schulwegpläne für die betreffende Schule mit wichtigen Hinweisen zum sicheren Schulweg eingesehen werden.

Tipps der Münchner Polizei für den täglichen Schulweg:

Trainieren Sie mit Ihrem Kind den Weg zur Schule. Hierbei ist der kürzeste Weg oftmals nicht der sicherste.

Wählen Sie für Ihr Kind einen Schulweg mit Sicherheitseinrichtungen, wie Ampelanlagen, Schülerlotsen/Schulweghelfer oder Fußgängerüberweg.

„Sichtbarkeit bringt Sicherheit“. Mit heller und leuchtender Kleidung sowie Reflektoren an der Schultasche und der Bekleidung wird Ihr Kind besser erkannt und wahrgenommen.

Beobachten Sie Ihr Kind auf dem Schulweg. Sie erkennen dabei sehr schnell, ob es sich richtig verhält oder sich vielleicht ablenken lässt.

Sollten Sie Ihr Kind mit dem Fahrzeug zur Schule bringen, denken Sie bitte an eine geeignete Kindersicherung, lassen Sie Ihr Kind ausschließlich auf der Gehwegseite ein- und aussteigen und halten Sie nur in den dafür freigegebenen Bereichen.

Wenn Ihr Kind mit dem Bus zur Schule fährt, erklären Sie ihm die vorhandenen Gefahren und appellieren Sie an Ihr Kind, während der Wartezeit an der Haltestelle nicht herumzutollen dem ankommenden Bus nicht entgegen zu laufen und immer mit Abstand zum Fahrbahnrand warten, bis der Bus angehalten hat im Bus während der Fahrt sitzen bleiben oder zumindest einen sicheren Halt suchen nach dem Aussteigen NICHT vor oder hinter dem stehenden Bus die Fahrbahn überqueren, sondern warten, bis der Bus abgefahren und die Sicht auf die Fahrbahn wieder frei ist

Lassen Sie Ihr Kind erst nach Beendigung der Fahrradausbildung in der Jahrgangsstufe 4 mit einem verkehrssicheren Fahrrad und mit Helm zur Schule fahren.

Alle Erwachsenen sollten sich ständig ihrer Vorbildfunktion gegenüber Kindern bewusst sein. Insbesondere alle Eltern sollten sich im Verkehrsalltag vorbildlich verhalten und dieses Verhalten ihren Kindern vermitteln. Aus unserer Sicht ist dies ein wesentlicher Beitrag zur Verkehrserziehung und damit letztlich auch ein Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit auf dem Schulweg.

Schulwegunfälle – Statistik (Stand 31.07.2022)

Im Schuljahr 2021/2022 ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München 98 Schulwegunfälle (2020/2021: 77) mit 100 verletzten Schulkindern (2020/2021: 81).

Die Hauptgruppe der verletzten Kinder stellten die 10- bis 14jährigen.

Die Auswertung der Schulwegunfälle ergab, dass die meisten Kinder als Radfahrer und Fußgänger verunfallten. Als mögliche Ursache für den besonders hohen Anteil an Radunfällen mit Schulkindern in Verbindung mit der Altersstruktur der Verletzten können die weiteren Schulwege zu Mittel- und Realschulen sowie Gymnasien gesehen werden.

Von den verunglückten Radfahrern trugen bedauerlicherweise 30 Schüler keinen Fahrradhelm!

Rund 95.000 Kinder zwischen 6 und 15 Jahren legen an etwa 190 Schultagen im Jahr mindestens zweimal am Tag ihren Schulweg zurück, daraus ergeben sich 36 Millionen Schulwege im Jahr.

Jeder Schulwegunfall wird analysiert und mit den Schülern aufbereitet. In mehreren Fällen hat die Polizei gegenüber der zuständigen Straßenverkehrsbehörde Verbesserungsvorschläge zur Erhöhung der Sicherheit des Schulweges unterbreitet.

Aktion „Kinder fragen Raser“

Bei einem Zusammenstoß mit einem Kraftfahrzeug richtet sich die Schwere der Verletzung nach der Restgeschwindigkeit zum Unfallzeitpunkt. Der Gesetzgeber gibt daher allen Fahrzeugführern auf, gegenüber Kindern durch eine Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit und erhöhte Bremsbereitschaft besondere Vorsicht walten zu lassen.

Unter dem Motto „Kinder fragen Raser“ führt das Polizeipräsidium München daher am

Mittwoch, 14.09.2022

eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der Grundschule Forstenrieder Allee durch, bei der Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse angehaltene Fahrzeugführer „zur Rede“ stellen und Geschwindigkeitsüberschreitungen mit „sauren Drops“ ahnden.

Fahrzeugführer, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht überschritten haben, erhalten von den Kindern als Dankeschön ein Stück Schokolade.

1335. Terminhinweis:

Gemeinsame Pressekonferenz der Münchner Polizei mit dem Kreisverwaltungsreferat München zur Thematik: “Sicherheit auf der Wiesn“

Kreisverwaltungsreferentin Frau Hanna Sammüller-Gradl und Polizeivizepräsident Michael Dibowski informieren gemeinsam über die Sicherheits- und Verkehrsmaßnahmen zum 187. Münchner Oktoberfest 2022, am

Mittwoch, 14. September 2022, um 14.00 Uhr,

im Polizeipräsidium München, 80331 München, Augustinerstraße 2, Medienzentrum der Pressestelle.

Alle Medienvertreter sind zur Pressekonferenz herzlich eingeladen.