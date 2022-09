NÜRNBERG. (1126) In der Nacht zum Sonntag (11.09.2022) belästigte ein 23-Jähriger eine Frau sexuell in der Nürnberger Innenstadt. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen den Mann fest.



Gegen 00:30 Uhr näherte sich der 23-jährige Mann der Geschädigten in der Engelhardsgasse von hinten und begrapschte sie unvermittelt in unsittlicher Weise. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Eine hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte konnte den Tatverdächtigen noch in der Nähe des Tatortes antreffen und vorläufig festnehmen. Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken führten in der Dienststelle eine erkennungsdienstliche Behandlung bei ihm durch. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei geführt.



Erstellt durch: Lisa Hierl