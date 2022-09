1327. Vermisstenfall – Am Hart

Am Samstagnachmittag (10.09.2022) wurde ein 48-Jähriger bei der Polizei als vermisst gemeldet. Dieser hatte schon vor wenigen Wochen seine Wohnung im Bereich der Schleißheimer Straße / Neuherbergstraße verlassen und kehrte seitdem nicht wieder in diese zurück. Der 48-Jährige befindet sich möglicherweise in einer emotionalen Ausnahmesituation und benötigt Hilfe.

Trotz intensiver polizeilicher Fahndungsmaßnahmen, insbesondere einer Überprüfung möglicher Aufenthaltsorte sowie in den öffentlichen Verkehrsmitteln, konnte der Vermisste bislang nicht angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 48 Jahre, etwa 178 cm groß, ca. 70 kg, schlanke Statur, nordländischer Typ, kurze Haare, lückenhafte Zähne, Kinn- und Oberlippenbart, aktuelle Bekleidung und mitgeführte Gegenstände nicht bekannt, führt möglicherweise Sportbekleidung mit sich.

Zeugenaufruf:

Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vermisstenfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Nähere Informationen zum Vermissten sind unter nachfolgendem Link abrufbar: https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/035339/index.html

1328. Vermisstenfall – Neuhausen

Der 41-Jährige verließ eine Wohnung im Bereich der Leonrodstraße / Dachauerstraße und ist seit Dienstagabend (06.09.2022) nicht mehr erreichbar bzw. kehrte seitdem nicht mehr zurück. Er gilt als zuverlässig und ist auf regelmäßige Medikamente angewiesen. Der 41-Jährige benötigt möglicherweise Hilfe.

Trotz intensiver polizeilicher Fahndungsmaßnahmen, insbesondere einer Überprüfung möglicher Aufenthaltsorte sowie in den öffentlichen Verkehrsmitteln, konnte der Vermisste bislang nicht angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 41 Jahre, etwa 170 cm groß, ca. 78 kg, sportliche Statur, südeuropäischer Typ, Glatze, aktuelle Bekleidung und mitgeführte Gegenstände nicht bekannt

Zeugenaufruf:

Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vermisstenfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Nähere Informationen zum Vermissten sind unter nachfolgendem Link abrufbar: https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/035341/index.html