1791 - Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Lechhausen - Am Freitag (09.09.2022) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad. Gegen 17:00 Uhr war eine 56-jährige Pkw-Fahrerin auf der Zusamstraße in Richtung Stätzlinger Straße unterwegs. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad die Stätzlinger Straße in stadtauswärtige Richtung. Auf dem Leichtkraftrad befand sich eine 5-jährige Mitfahrerin.

An einer Einmündung wollte die Pkw-Fahrerin nach links auf die Stätzlinger Straße abbiegen und übersah dabei den per Verkehrszeichen vorfahrtsberechtigten 50-jährigen Leichtkraftfahrer, woraufhin es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam.

Der 50-Jährige sowie seine Mitfahrerin wurden bei der Fahrzeugkollision schwer verletzt und ins nahegelegene Klinikum gebracht. Die 56-Jährige blieb unverletzt.

Am Leichtkraftrad des 50-Jährigen entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. An dem Pkw der 56-Jährigen ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

1792 - Paketübergabe endet mit Körperverletzung

Universitätsviertel - Am Samstag (10.09.2022) gerieten ein Paketbote und ein 20-Jähriger aneinander. Gegen 11.30 Uhr wollte der 34-Jährige Paketbote an den 20-Jährigen ein Paket in der Prof.-Messerschmitt-Str. in Augsburg zustellen. Da eine Zustellung nicht möglich war, hinterließ der 34-Jährige ein Abholschein und fuhr anschließend weitere Pakete aus. Kurze Zeit später kam der Paketbote nach einer Zustellung wieder an sein Fahrzeug. Dort wartete bereits der 20-Jährige mit seinem Abholschein. Der 34-Jährige kam der Bitte des 20-Jährigen nach und händigte das Paket aus. Für die Paketannahme unterschrieb der 20-Jährige allerdings nur mit zwei Strichen. Als der Paketbote daraufhin dem 20-Jährigen das Paket abnehmen wollte, schlug ihm der 20-Jährige ins Gesicht. Der 20-Jährige wird nun wegen Körperverletzung angezeigt.

1793 - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Lechhausen - Heute (11.09.2022) gegen 01.30 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem Pkw auf der Blücherstraße unterwegs. Plötzlich überholte rechts eine 21-jährige Pkw-Fahrerin den 19-Jährigen und touchierte dabei den Pkw. Die 21-Jährige fuhr anschließend ohne anzuhalten weiter. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Der 19-Jährige verständigte daraufhin umgehend die Polizei. Einsatzkräfte konnten kurze Zeit später die 21-Jährige antreffen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Die Fahrt war somit für die 21-Jährige beendet. Sie muss sich nun wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholgenusses verantworten.

1794 - Trunkenheitsfahrten

Innenstadt - Am gestrigen Samstag (10.09.2022) gegen 00.30 Uhr wurde eine 35-jährige E-Scooter-Fahrerin am Willy-Brandt-Platz einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei der 35-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Die Fahrt war daher für die 35-Jährige beendet, sie erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Haunstetten-Siebenbrunn - Am Samstag (10.09.2022) gegen 01.30 Uhr wurde bei einem 28-jährigen E-Scooter-Fahrer an der Haunstetter Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Während der Kontrolle wurde bei dem 28-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der 28-Jährige wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.