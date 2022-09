NÜRNBERG. (1123) In der Nacht von Freitag (09.09.2022) auf Samstag (10.09.2022) entwendeten Unbekannte ein Kleinkraftrad in Nürnberg. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Der Eigentümer eines Kleinkraftrades (roter Roller der Marke „Kymco“ mit dem Versicherungskennzeichen 063HBE) parkte am Freitagabend gegen 18:00 Uhr sein Fahrzeug am Gehweg in der Keßlerstraße / Ecke Laufertorgraben.

Am Samstagnachmittag (gegen 16:00 Uhr) stellte er fest, dass der Roller offenbar entwendet wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold