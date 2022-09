TRAUNSTEIN. Nach eigenen Einschätzungen zunächst unverletzt hatte der Fahrer eines Leichtkraftrades einen Unfall am Stadtrand von Traunstein am Freitagmittag, 9. September 2022, überstanden. Bis zum folgenden Tag verschlechterte sich jedoch der Gesundheitszustand des 83-jährigen Einheimischen dramatisch. Notarzt und Rettungsdienst konnten dem Verunfallten nicht mehr helfen. Er verstarb offenbar an Verletzungen, die er sich bei dem Sturz am Vortag zugezogen hatte. Die Polizeiinspektion Traunstein ermittelt nun zum Unfallhergang.

Bereits am vergangenen Freitag, zur Mittagszeit, stürzte ein 83-jähriger Leichtkraftradfahrer aus Traunstein mit seiner Yamaha-Maschine im Haslacher Kreisverkehr. Ursächlich hierfür dürfte nach den ersten Ermittlungen die regennasse und dadurch schlüpfrige Fahrbahn gewesen sein. Zwei aufmerksame Zeugen eilten dem gestürzten Fahrer zu Hilfe. Da er angab unverletzt zu sein, setzte er die Fahrt fort, ohne dass die Polizei oder Rettungskräfte verständigt wurden.

Im Laufe der Nacht verschlechterte sich sein Gesundheitszustand dramatisch. Der am nächsten Vormittag hinzugerufene Notarzt konnte den Unfallfahrer nicht mehr retten. Er verstarb vermutlich an den Folgen des Sturzes mit seinem Leichtkraftrad.

Die Polizei Traunstein hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein aufgenommen. Zur Klärung des Unfallhergangs und der Unfallursache werden insbesondere die beiden Helfer, aber auch weitere Unfallzeugen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Traunstein unter der Telefonnummer 0861/9873-0 in Verbindung zu setzen.