ALTOMÜNSTER In einem Zimmer der örtlichen Asylbewerberunterkunft, Schmarnzell, kam es in den Morgenstunden des 10.09.2022 in einem zu diesem Zeitpunkt unbewohnten Zimmer zu einer noch ungeklärten Brandentwicklung. Bei eigenständigen Löschversuchen wurde eine Person leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen circa 50.000 Euro.

Gegen 05:15 Uhr war das Feuer aus noch ungeklärten Gründen ausgebrochen. Durch die Rauchentwicklung wurde der Rauchmelder ausgelöst und alle Bewohner konnten die Unterkunft selbstständig verlassen. Ein Bewohner wurde bei selbstständigen Löschversuchen leicht verletzt. Er trug eine leichte Rauchgasintoxikation davon, welche vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden konnte.

Das Zimmer brannte vollständig aus. Zusammen mit dem weiteren entstandenen Gebäudeschaden, wird der Gesamtschaden aktuell auf ungefähr 50.000 Euro geschätzt. Die Bewohner mussten in einer anderen Asylbewerberunterkunft untergebracht werden.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt zu der bisher noch gänzlich unklaren Brandursache.